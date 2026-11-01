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Sucesos

Randall Zúñiga niega filtración sobre homicidios y femicidios: Inspección Judicial recomienda desestimar 19 cargos y acoger otros cinco

Exdirector del OIJ divulgó un comunicado en el que rechaza haber revelado información de investigaciones judiciales. La decisión definitiva sobre los cargos corresponde a Corte Plena

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
Randall Zúñiga, exdirector del OIJ, negó haber revelado información de investigaciones por homicidios y femicidios. Según un comunicado difundido por él, la Inspección Judicial recomendó desestimar 19 cargos en su contra, pero acogió otros cinco. Foto: John Durán
Cristian Mora

Randall Zúñiga, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), negó haber revelado información de investigaciones por homicidios y femicidios, luego de que el Tribunal de la Inspección Judicial recomendara desestimar 19 cargos formulados en su contra y acoger cinco, según un comunicado difundido por el propio exjerarca este sábado.

En el documento, firmado por Zúñiga, se señala que el órgano instructor del procedimiento disciplinario 25-003753-0031-DI emitió el 30 de octubre un informe de recomendación dirigido a la Corte Plena, mediante el voto 4609-2026.

Los cuestionamientos por la supuesta divulgación de información judicial tomaron relevancia pública en octubre de 2025, cuando el programa Central Noticias, del canal ¡Opa!, difundió un reportaje basado en presuntas conversaciones de Zúñiga con mujeres que también lo denunciaron por supuestos delitos sexuales.