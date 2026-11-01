Randall Zúñiga niega filtración sobre homicidios y femicidios: Inspección Judicial recomienda desestimar 19 cargos y acoger otros cinco

Randall Zúñiga, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), negó haber revelado información de investigaciones por homicidios y femicidios, luego de que el Tribunal de la Inspección Judicial recomendara desestimar 19 cargos formulados en su contra y acoger cinco, según un comunicado difundido por el propio exjerarca este sábado.

En el documento, firmado por Zúñiga, se señala que el órgano instructor del procedimiento disciplinario 25-003753-0031-DI emitió el 30 de octubre un informe de recomendación dirigido a la Corte Plena, mediante el voto 4609-2026.

Los cuestionamientos por la supuesta divulgación de información judicial tomaron relevancia pública en octubre de 2025, cuando el programa Central Noticias, del canal ¡Opa!, difundió un reportaje basado en presuntas conversaciones de Zúñiga con mujeres que también lo denunciaron por supuestos delitos sexuales.

Según la versión del exdirector, la Inspección Judicial recomendó declarar sin lugar 19 cargos, entre ellos los relacionados con la supuesta revelación de información de los casos de Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza, los primos Barboza, Rashab García y la niña Keibril.

El exjerarca sostiene que no se demostró que compartiera con las denunciantes información de esas investigaciones.

En el comunicado se afirma que, en algunos casos, los señalamientos se sustentaban en versiones contradictorias de las denunciantes y que parte de la información cuestionada ya había sido divulgada públicamente.

Por ejemplo, sobre el caso de la niña Keibril, el documento señala que los datos mencionados por una denunciante habían sido comunicados a la prensa y a los cuerpos de rescate como parte de una estrategia policial para obtener información sobre el paradero de la menor.

En cuanto a la supuesta difusión anticipada de que el OIJ detendría a la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, el comunicado indica que Zúñiga estuvo fuera del país entre el 22 y el 27 de setiembre de 2024, mientras que la captura de la entonces jerarca de la CCSS ocurrió el 23 de ese mes.

Cinco cargos fueron acogidos en el nuevo informe

En su comunicado de este sábado, Zúñiga también indicó que la Inspección Judicial encontró fundamento para cinco cargos dentro del procedimiento. Sin embargo, cuestionó esa parte de la recomendación.

Según el exdirector, uno de los cinco cargos no está relacionado con expedientes penales, mientras que, en los otros cuatro, la Inspección Judicial no habría revisado los expedientes para determinar si la información comentada era reservada.

Como ejemplo, mencionó un señalamiento relacionado con un doble homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2024 en La Cuesta de Ciudad Neily.

Zúñiga sostuvo que la conversación cuestionada ocurrió el 25 de diciembre y que únicamente hacía referencia a la muerte de dos personas, una en el lugar de los hechos y otra en el hospital.

De acuerdo con su versión, esos datos ya circulaban en medios de comunicación y grupos de mensajería, por lo que rechazó que se tratara de una filtración de información reservada.

La recomendación de la Inspección Judicial deberá ser conocida por Corte Plena, que tendrá la última palabra sobre los cargos atribuidos a Zúñiga. Los magistrados deberán determinar si acogen o se apartan de las conclusiones del órgano instructor.

¿De dónde surgieron los señalamientos?

Según el reportaje de Canal ¡Opa! el entonces director del OIJ habría compartido información sobre operativos judiciales, su ubicación en tiempo real durante diligencias policiales y reuniones con altos funcionarios del Poder Judicial.

Esta es una de las capturas de pantalla en la que se observa a Randall Zúñiga presuntamente enviar su ubicación en tiempo real durante un operativo. (Central Noticias/Reproducción)

El medio mostró capturas de pantalla de conversaciones en las que Zúñiga presuntamente adelantaba lugares y horarios de allanamientos, además de fotografías relacionadas con actividades institucionales.

En ese momento, el jerarca rechazó haber divulgado información confidencial.

También sostuvo que los mensajes relacionados con allanamientos no identificaban grupos criminales ni puntos específicos donde se realizarían las diligencias.

Respecto de fotografías vinculadas con investigaciones penales, afirmó que algunas ya habían circulado en grupos de mensajería y que no contenían información reservada.

Los señalamientos sobre el manejo de información judicial deben distinguirse de las investigaciones penales relacionadas con las denuncias por presuntos delitos sexuales.

Captura de pantalla en la que Randall Zúñiga habría avisado a una de las mujeres sobre la realización de un allanamiento. (Central Noticias/Reproducción)

El 18 de mayo de 2026, Corte Plena acordó por unanimidad destituir a Randall Zúñiga como director del OIJ, al determinar que incurrió en una falta gravísima relacionada con la afectación de la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial.

Al respecto, Zúñiga presentó un recurso de revisión; no obstante, Corte lo rechazó.