Gerson Orozco Rodríguez, uno de los 12 detenidos por el Caso Norte, es señalado por la Policía Nacional de Nicaragua como el presunto cabecilla de Los Topos, una organización que opera en la zona limítrofe y que está vinculada con homicidios, legitimación de capitales y tráfico de drogas.

Un boletín publicado el 21 de agosto de 2020 por la Policía del vecino país da cuenta de la supuesta jerarquía de Orozco Rodríguez dentro de la estructura criminal, ya que ese día, en el municipio San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, capturaron a dos sujetos identificados como Cristian David Meneses Machado, alias Chino Wan y a Hader Humberto Gonzales Zeledón, alias Cero, “miembros de agrupación delincuencial Los Topos, vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense, Gerson Orozco Rodríguez”, cita el documento.

De acuerdo con el reporte, la organización delictiva “incursiona a la zona fronteriza de nuestro país desde territorio de Costa Rica, para cometer delitos de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, tráfico de armas y robo de ganado”.

Cuando alias Chino Wan y Cero fueron capturados les decomisaron 10 kilos de cocaína y 2 fusiles AK-47. Ese cuerpo policial detalló que en esa ocasión, “los presos en sus entrevistas aceptaron que el 21 de julio de 2020, asesinaron a los ciudadanos nicaragüenses Gregorio Francisco Quintero Valladares y Jonder Antonio Zamora Quintero, en Santa Isabel de Masayón Puerto Príncipe Nueva Guinea”.

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ, ingresaron a las 3:00 a. m. de este martes a la casa de uno de los sospechosos de integrar el grupo criminal investigado en el Caso Norte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, cita el informe, “expresaron que establecieron su base de operaciones en territorio costarricense, dedicándose a la extracción ilegal minera, ingresando frecuentemente a nuestro país a cometer delitos, retornando posteriormente a Costa Rica. Asimismo, manifestaron que en Costa Rica, se dedican a la elaboración de compartimentos ocultos (caletas) en furgones, camiones y otros vehículos para el tráfico internacional de drogas”.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó la detención del sospechoso así como uno de sus hermanos. Ambos figuran como los presuntos encargados de operar el brazo armado de la organización desarticulada en Los Chiles que se dedicaba al tráfico de cocaína desde la frontera sur.

Según Muñoz, los hermanos Orozco actuaban con mucha violencia y “tenían un rol de liderazgo en esta zona, eran prácticamente los encargados de hacer un trasiego de drogas hacia Nicaragua, por la trocha fronteriza, las localidades de Medio Queso, tienen un dominio muy amplio de la zona” detalló.

El presunto cabecilla de Los Topos fue detenido en su vivienda en el centro de Los Chiles, Alajuela.

De frontera a frontera

La organización que desarticuló este martes la Fiscalía junto con la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (Oecdo) del OIJ, movilizaba cocaína que ingresaba desde la frontera con Panamá hasta el cantón fronterizo con Nicaragua.

En el sur, el cabecilla era un sujeto de apellidos Molina Pérez, quien contaba con la ayuda de tres hombres apellidados Guzmán Jiménez, Cortés Obregón y Álvarez Quirós, alias Parientillo, supuesto contrabandista de licores desde San Vito de Coto Brus.

Cuando la droga llegaba a la zona norte era presuntamente trasegada por un nicaragüense radicado aquí, de apellidos Gómez Jaime; otro de los cabecillas de la organización.

Según las autoridades judiciales, este lavacar en el centro de Los Chiles, sería parte de los negocios que crearon los cabecillas del Caso Norte, para legitimar dinero proveniente del tráfico de drogas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según la Policía Judicial, los sospechosos pasaban hasta 100 kilos de droga al mes, a un precio por kilo estimado en $5 mil, lo cual les generaba ingresos de $500 mil mensaulaes (más de ¢218 millones al tipo de cambio actual). Para ello usaban puntos ciegos del cordón fronterizo en comunidades como Medio Queso y la trocha fronteriza.

Con ese dinero, sospecha la Policía, los cabecillas crearon negocios lícitos como venta de motos, una joyería, un lavacar y compra de ganado entre otras actividades.