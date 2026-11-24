A las 3:00 a. m. de este martes se inició una megaoperación policial al norte y el sur del país, el cual pretende desarticular un grupo dedicado al tráfico de drogas en el que tendría participación una funcionaria judicial.

La Fiscalía y la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desarrollan más de 20 allanamientos simultáneos.

La mayoría de las acciones se ejecutan en el centro del cantón de Los Chiles, Alajuela, donde nació la investigación meses atrás. Pero también se incluyen allanamientos en los cantones de San Vito de Coto Brus y Corredores, en la zona sur.

El presunto grupo delictivo de Los Chiles, al parecer contaba con ayuda de una funcionaria judicial, quien según la pesquisa, brindaba información a miembros de la estructura criminal. (JOHN DURAN/John Durán)

Trascendió que la empleada pública labora como técnica judicial en la fiscalía de Los Chiles y al parecer, suministraba información a miembros de la estructura delictiva.

La pesquisa se relaciona con delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales, contrabando y otras actividades ilícitas.

Esta información está en desarrollo.