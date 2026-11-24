Uno de los dos hermanos Orozco Rodríguez, detenido este martes en el megaoperativo del Caso Norte, había sido arrestado recientemente tras enfrentarse a un oficial de Fuerza Pública y, según el Organismo de investigación Judicial (OIJ), estaba de nuevo en libertad.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó este martes que el sospechoso habría apuntado con un arma a un policía y que “recientemente lo habíamos detenido, estaba fuera nuevamente, pero hoy ya lo estamos deteniendo”, aseguró.

Según Muñoz, los hermanos Orozco son parte de un grupo conocido desde hace años en Los Chiles como “Los Topos”.

Video Resumen Caso Norte

La investigación los identifica como el brazo armado de la estructura que coordinaba un sujeto de apellido Gómez Jaime, de origen nicaragüense. Los Topos, según su recuento, eran los encargados del trasiego de la droga hacia Nicaragua por la trocha fronteriza, con dominio de comunidades como Medio Queso.

El jefe policial indicó que la organización se mueve en una zona donde “se sienten muy seguros” y donde parte de la población les da apoyo.

Agentes del OIJ de San José y Fiscalía participaron en allanamientos relacionados con tráfico de drogas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También dijo que ejercen control territorial con violencia, vinculada al uso de armas de fuego y a amenazas contra policías. Aclaró que, por ahora, no se les atribuyen homicidios.

“Se movían en una zona donde, de alguna forma podemos decirlo, se sentían protegidos, muchas personas allí quienes, en algún sentido, les daban un apoyo, todo lo cual obviamente les da mucha seguridad”, aseguró Muñoz.

El funcionario mencionó de estas personas que tienen casos o han sido pasados a registro policial por hechos violentos.

“Lo que quiero decir es que es un grupo muy consolidado que venía trabajando desde hace años”, mencionó.

Declaraciones de Vladimir Muñoz sobre el Caso Norte .

El Caso Norte tuvo 24 allanamientos y 12 detenidos (11 hombres y una mujer), entre ellos la técnica judicial de la Fiscalía de Los Chiles, de apellido Flores Parrales, sospechosa de filtrar información a la banda.