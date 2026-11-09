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Sucesos

PANI explica por qué archivó denuncia sobre niño de cuatro años fallecido en Alajuela

El menor fallecido tenía múltiples lesiones, de acuerdo con la investigación inicial sobre su fallecimiento

Fundación Merienda y Zapatos
El Ministerio de Educación Pública (MEP) alertó al PANI en junio de este año sobre presuntas lesiones físicas que tenía el niño. (Imagen con fines ilustrativos) Jonathan Jiménez Flores
Natalia Vargas