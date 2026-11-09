AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

PANI consultó a Fiscalía de Alajuela desde junio por qué no se valoró en medicatura forense a niño asesinado

Según Fiscalía, la ‘corta edad, madurez y escaso vocabulario’ impidieron al niño ubicarse en tiempo y espacio sobre los hechos

En el reporte inicial, la madre del menor de cuatro años, habría dicho a las autoridades policiales que su hijo se asfixió mientras comía avena. El hecho fue atendido por la Fuerza Pública y el OIJ en Desamparados de Alajuela.
En el reporte inicial, la madre del menor de cuatro años, habría dicho a las autoridades policiales que su hijo se asfixió mientras comía avena. El hecho fue atendido por la Fuerza Pública y el OIJ en Desamparados de Alajuela. Cortesía
Christian Montero