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Sucesos

OIJ detiene a dos sospechosos de asesinar a empresario estadounidense en Cahuita

Kurt Van Dyke era dueño del Hotel Puerto Viejo y fue hallado sin vida debajo de una cama, en una casa de Hone Creek, en febrero de este año

Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita.
Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita. Facebook
Juan Fernando Lara Salas