OIJ detiene a dos sospechosos de asesinar a empresario estadounidense en Cahuita

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves a dos personas sospechosas de participar en el homicidio del empresario estadounidense Kurt Van Dyke, ocurrido en febrero pasado en Hone Creek, Cahuita, Limón.

Los detenidos son una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, y un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años, quienes fueron capturados durante tres allanamientos realizados por agentes de la Subdelegación Regional de Bribri en Pocora y Astúa Pirié, en Guápiles.

Según informó el OIJ, los hechos investigados ocurrieron el 14 de febrero del 2026, cuando Van Dyke, de 66 años, fue hallado sin vida debajo de una cama, con varias heridas que aparentemente fueron provocadas con un arma blanca y signos de asfixia.

Al descubrirse su cuerpo, su cabeza estaba envuelta con una sábana.

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. (Facebook/Redes sociales)

Las diligencias de investigación permitieron identificar a los dos sospechosos y vincularlos con el homicidio.

De acuerdo con la hipótesis policial, ambos habrían planeado un supuesto asalto contra el empresario con el propósito de sustraerle los códigos de las tarjetas bancarias asociadas al hotel del cual era propietario.

Durante el hecho, la víctima habría sido sometida a actos de violencia y luego falleció.

En los allanamientos de este jueves, los agentes decomisaron un teléfono celular, un vehículo que habría sido utilizado durante los hechos y otros elementos considerados importantes para la investigación.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Van Dyke era un empresario estadounidense de 66 años, reconocido en la zona caribeña por ser propietario del Hotel Puerto Viejo. También era amante del surf y llevaba décadas de residir en Limón.

Su cuerpo fue localizado el 14 de febrero anterior dentro de una vivienda en Hone Creek, Cahuita, a unos 5,6 kilómetros de Puerto Viejo.

La información policial divulgada entonces señalaba que varios hombres armados ingresaron a la propiedad, ubicada frente al Súper Negro, y atacaron a la pareja del extranjero, de apellido Arroyo, quien tenía 31 años.

Según la versión preliminar de aquel momento, la mujer fue atada de manos y pies mientras los sujetos supuestamente también la agredían.

Los sospechosos habrían escapado en dos vehículos, uno de ellos un Hyundai Elantra blanco, modelo 2013, propiedad de la pareja del estadounidense.