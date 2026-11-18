Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a cuatro personas en dos allanamientos realizados la madrugada de este miércoles en los cantones de San Carlos (Alajuela) y Sarapiquí (Heredia), como parte de investigaciones por la presunta venta de drogas.

El primero estuvo a cargo de agentes del OIJ de San Carlos, quienes ingresaron a una casa en el distrito de Florencia, a partir de las 4 a.m.

Allí detuvieron a un hombre de 19 años, de apellido Dávila, quien es sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas.

OIJ allana casa en Puerto Viejo

Según la información suministrada por el OIJ, la investigación comenzó hace mes y medio, luego de que los agentes recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban al joven como supuesto vendedor de crack y marihuana desde esa vivienda.

Los investigadores realizaron diferentes diligencias para verificar la actividad denunciada y, una vez reunidos los elementos necesarios, coordinaron el allanamiento con el Ministerio Público.

Durante el operativo, además de la detención, decomisaron evidencia considerada importante para la investigación.

Allanamiento en Sarapiquí

El segundo operativo comenzó a las 5 a.m. de hoy en un domicilio del barrio Yacuré, en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde agentes judiciales detuvieron a tres personas.

Se trata de una mujer de 18 años, de apellido Lobo, una adolescente de 15 años y un hombre de 17 años. Los tres también figuran como sospechosos de presunta venta de drogas.

En este caso, la investigación comenzó en setiembre de este año, también a raíz de varias informaciones confidenciales que apuntaban a que las tres personas vendrían distribuyendo estupefacientes desde el inmueble allanado.

El OIJ decomisó droga y otras evidencias durante un allanamiento en una vivienda del barrio Yacuré, en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde fueron detenidas tres personas. (OIJ/Cortesía)

Las pesquisas permitieron determinar la aparente actividad ilícita y, según el OIJ, en esa vivienda presuntamente vendían crack, cocaína y marihuana.

Los agentes decomisaron evidencia que será incorporada a la investigación.

Las cuatro personas detenidas en ambos operativos serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.