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Sucesos

‘No me explico ni cómo yo estoy aquí’: sobrevivientes recuerdan los instantes en que un paseo terminó en tragedia en Sarapiquí

El grupo de adultos mayores esperaba con ilusión una excursión a San Carlos. Ahora, tres de sus integrantes recuerdan el momento del vuelco y la difícil situación de sus compañeros de viaje

Personal de Bomberos de Costa Rica dentro de la unidad accidentada en ruta 4, a la altura de Sarapiquí atendiendo pacientes.
El autobús que trasladaba a un grupo de adultos mayores hacia San Carlos volcó el miércoles 28 de octubre en Sarapiquí, Heredia. El accidente dejó cuatro mujeres fallecidas y decenas de personas heridas. Bomberos de

Silvia Ureña Corrales y Marianela Arias Vilchez

Un paseo a las aguas termales de San Carlos, esperado durante meses por un grupo de adultos mayores de Anita Grande de Jiménez, en Pococí, Limón, terminó en tragedia. El autobús en el que viajaban volcó la mañana del miércoles 28 de octubre en Sarapiquí, Heredia. Cuatro mujeres murieron y decenas de personas resultaron heridas.

Luisa Madrigal, Olga Núñez y María Cecilia Jiménez, sobrevivientes del accidente, contaron a La Nación qué recuerdan del accidente, las dificultades para salir del autobús y las secuelas del hecho.

Los contactos de las entrevistadas se obtuvieron con la colaboración de Noticias Repretel. Las sobrevivientes forman parte de un grupo de adultos mayores que acostumbra reunirse los miércoles para compartir actividades recreativas en Anita Grande.