No era agua de lluvia: decomisan droga lanzada desde un dron en La Reforma

Droga y otros productos lanzados con dron en La Reforma

La Policía Penitenciaria decomisó el jueves 540 dosis de aparente marihuana y 165 dosis de presunta cocaína, que fueron lanzadas como “gotas de lluvia” desde un dron hacia la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma.

En un comunicado enviado este sábado 10 de enero, el Ministerio de Justicia informó que además de la aparente droga, desde el dron también lanzaron dos conectores, un tipo C y otro USB.

Este cargamento iba dirigido a uno de los ámbitos del Centro de Alta Contención, en La Reforma, y fue lanzado en forma de “lluvia”, que es una nueva estrategia utilizada por quienes llevan droga a las personas privadas de libertad.

Según indicó el Ministerio, esa estrategia se lleva a cabo con drones y con pequeñas dosis de droga, que sean capaces de atravesar los agujeros de la malla que se encuentra en el patio de luz del ámbito. Con la ayuda de un recipiente tipo botella, arrojan las dosis como si fueran “gotas de lluvia“, agregó Justicia.

Los agentes penitenciarios también lograron decomisar las pequeñas dosis de productos lanzados bajo la misma modalidad por un segundo dron. En esta ocasión, los paquetes contenían aparentes semillas de chile, sal, azúcar y consomé empacados.

El mismo jueves, luego de la descarga de los drones, los policías penitenciarios realizaron revisiones de los ámbitos. En el ejercicio encontraron teléfonos celulares, armas blancas y SIM para celular.