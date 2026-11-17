“Nada vale la pena a cambio de la vida”. Así responde una pariente de Camilo Rodríguez Chaverri, cuando se le pregunta si valió la pena que su primo diera a conocer tantas denuncias, que quizá, motivaron a sus homicidas.

Rodríguez, de 50 años, fue asesinado este lunes a balazos en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. En redes sociales era frecuente verlo en videos donde señalaba a funcionarios, jueces y supuestos narcotraficantes. Para su prima, visiblemente afectada, detrás del personaje público había otro hombre: un ser humano bromista, familiar y de profunda fe.

“Esperamos en Dios que se haga justicia. Creo que debemos unirnos como país y acabar con tanta violencia”. “Él era como mi hermano mayor”, agregó.

Recuerda que compartieron desde niños un vínculo descrito como de hermanos. En las visitas a los abuelos en Cervantes de Cartago, se iban a los potreros a recoger moras y a pasar el rato.

Rodríguez cumplió años en febrero y su familia lo celebró en Cartago, donde nació.

“Ese día bailamos y reímos muchísimo”, dijo. Según agregó, se comunicaban casi a diario por audios, mensajes o llamadas. “Yo no tengo hermanos mayores”, contó.

Se vieron por última vez el 2 de noviembre, en otra reunión familiar. Ese día llevaba puesto un chaleco antibalas, pero aquella vez no hablaron del tema.

“Nunca se mostró preocupado, él no le temía a las amenazas. Creo que él no quería preocuparnos”, dijo.

Una ausencia muy presente

Rodríguez se casó con Gabriela Arroyo en el año 2013, con quien tuvo tres hijos, y luego se divorciaron en 2019. Según su prima, acumulaba cinco años sin verlos y eso lo afectó profundamente: “se encontraba deprimido por no poder ver a sus hijos, luchó con todas sus fuerzas por recuperarlos, desgraciadamente no fue suficiente”.

Esa ausencia aparecía también en la intimidad familiar.

Cuando ella le pedía que se cuidara, él respondía con una frase que repetía: “No tengo miedo. A mí no me da miedo nada. El día que me quitaron a mis hijos, desde ese día yo estoy muerto”.

Su pariente aspira a que lo recuerden “como un hombre valiente, decidido, con mucha fuerza y verdad para luchar, un hombre que daba la vida por sus hijos, por sus padres y por sus ideales”.

Lo describe además como leal, devoto de Sor María Romero y siempre dispuesto a ayudar. “Se conmovía por el dolor de los demás”, afirmó.

Para ella, su esencia no cambió con los años: “siempre fue solidario. Lo único que cambió, tal vez, fue la dirección de su periodismo, más hacia la denuncia”.

Ella se enteró por su jefa de su muerte, ella la llamó para preguntarle si era cierto.

“Busqué las redes sociales y vi su carro en el reporte de un noticiero, ahí supe que sí era él”, contó. Entonces oró por su alma y lo encomendó a Dios.

En sus palabras

-¿Cómo era Camilo en los encuentros familiares?

-“Una persona muy auténtica”.

En su familia, explicó, se cuentan las cosas con picardía y gracia, y casi siempre recordaban historias compartidas de la niñez y de la adultez en aquellos encuentros comunes.

-¿Temían por él, por lo que denunciaba?

-“Yo no le puedo decir que tuviéramos miedo de salir con él en ningún momento. Una vez en un restaurante, si hubo una broma del tipo “uy, ya llegó Camilo, póngase todos el chaleco antibalas”.

Aun así, ella le pedía que lo dejara: “primo, deja eso, en manos de Dios, en algún momento vas a recuperar a tus hijos. No sigas exponiéndote de esa forma”.

-¿Y él qué respondía?

No nos corregía ni nada, pero cambiaba de tema para mí estaba obsesivo con el tema de volver a estar con sus hijos.

-¿Qué anécdota le queda de él?

-Me molestaba porque ahora me acuesto temprano. Me decía: ‘otro día nos vemos, porque yo sé que solo puedo verte en horas de oficina, porque ya estás muy mayor’. Él siempre había sido noctámbulo.