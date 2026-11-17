El abogado penalista Jorge Horacio Jiménez Aguilar, quien representó al periodista Camilo Rodríguez en varios procesos judiciales, aseguró que el comunicador denunció tiempo atrás un supuesto seguimiento por parte de un vehículo con placas oficiales .

Según el jurista, el automóvil pertenecía al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Ante una consulta de La Nación, el MEP desmintió categóricamente las afirmaciones del abogado.

“Con relación a su consulta, el MEP desmiente categóricamente lo dicho por el abogado, en un medio de comunicación. Por el momento esa es la única respuesta que se está brindando”, señaló la institución.

Este medio consultó a Casa Presidencial su posición sobre las declaraciones del abogado. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se recibió respuesta.

Las declaraciones surgieron después del asesinato de Rodríguez, de 50 años, ocurrido el lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Abogado asegura que periodista denunció seguimiento tiempo atrás

La escena del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, ocurrido el lunes 16 de noviembre en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

El abogado Jiménez Aguilar explicó que Camilo Rodríguez habló públicamente sobre el supuesto seguimiento de un vehículo gubernamental en videos publicados en sus redes sociales.

“Él detectó un patrón de seguimiento por parte de un vehículo del Gobierno, que presuntamente vigilaba sus movimientos”, señaló el abogado.

También afirmó que Rodríguez contactó a la oficina de prensa del MEP y conversó con uno de sus funcionarios sobre la situación.

Sin embargo, Jiménez Aguilar reconoció que desconoce quién habría ordenado el supuesto seguimiento y cuál era su finalidad.

El abogado tampoco pudo precisar cuándo ocurrió. Aclaró que no se trataba de un episodio reciente, sino de una situación denunciada por el periodista tiempo atrás.

Abogado difiere de la Fiscalía sobre protección a Camilo Rodríguez

Jiménez Aguilar también se refirió a las declaraciones del fiscal general de la República, Carlo Díaz, sobre la decisión de Rodríguez de no acogerse al sistema de protección de testigos.

El penalista manifestó que su versión difiere de la expuesta por el fiscal general, aunque evitó precisar si el periodista aceptó o rechazó medidas de protección.

Jiménez Aguilar señaló que no deseaba entrar en una controversia con el Ministerio Público y se abstuvo de proporcionar más información sobre ese asunto.

El abogado aseguró que él mismo enfrentó ataques en redes sociales y otras dificultades después de presentar una denuncia que, según explicó, provocó que lo vincularan con Rodríguez.

Jiménez Aguilar consideró que el homicidio representa un mensaje preocupante para periodistas y ciudadanos que denuncian públicamente situaciones de interés nacional.

“Costa Rica perdió un periodista, perdió un padre de familia, perdió a una persona honesta y perdió libertad de expresión también en prensa”, manifestó el abogado.

El penalista recordó el interés de Rodríguez por el periodismo, la cultura, los libros y las entrevistas. También lamentó las consecuencias de su muerte para la familia del comunicador.

Rodríguez fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en dirección desde Limón hacia San José. Según la información preliminar, sujetos en motocicleta se acercaron al automóvil y dispararon contra él.