La noche del domingo, horas antes de su asesinato, el periodista Camilo Rodríguez visitó la casa de Jorge Horacio Jiménez Aguilar, abogado penalista que lo representó en varios procesos y con quien mantenía una amistad de muchos años.

En declaraciones a La Nación, Jiménez recordó la cercanía que tenía el comunicador con su familia y los proyectos que ambos tenían previstos desarrollar durante esta semana.

“Era amigo de esta casa, amigo mío, amigo de esta familia”, expresó.

El abogado también compartió a este medio un video en el que se observa al comunicador durante la visita que realizó a su vivienda.

“¿Por qué sé yo tanto de los narcos? ¿Quiénes me llaman? Narcos”, se escucha decir al periodista en la grabación.

Abogado comparte video de Camilo Rodríguez horas antes de su asesinato.

“Don Camilo sí pedía ayuda en muchas ocasiones”, manifestó el abogado, al ser consultado sobre si Rodríguez le había manifestado amenazas de muerte recientes.

Agregó que en algunas de esas oportunidades, la respuesta por parte de las autoridades habría estado relacionada con otros asuntos legales del periodista.

Tenían planes para esta semana

Jiménez contó que el próximo 20 de noviembre cumplirá años y que Rodríguez había organizado una actividad para celebrarlo este jueves en compañía de su familia.

Además, ambos estaban por lanzar un libro relacionado con el caso del llamado “Descuartizador”, una figura criminal vinculada con hechos ocurridos en Costa Rica a inicios de la década de 2000.

Según contó el abogado, tenían previsto anunciar el proyecto este jueves y realizar una serie de entrevistas para conversar sobre el tema.

“Son situaciones que a nosotros nos duelen muchísimo, pero son situaciones que se podía creer que así iban a darse por naturaleza del tipo de periodismo reactivo, fuerte que hacía don Camilo”, agregó.

‘Lo vi muy lleno de vida’

Jiménez aseguró que en los últimos días había visto a Rodríguez con mucha energía y entusiasmo por sus proyectos.

Según relató, Rodríguez estaba especialmente contento con la conexión que había conseguido en redes sociales con una audiencia que se identificaba con su estilo periodístico y sus publicaciones.

“Don Camilo estaba muy feliz, yo lo vi muy lleno de vida, con muchas ganas de seguir adelante con sus proyectos”, expresó Jiménez.

Jorge Horacio Jiménez, abogado de Camilo Rodríguez, se pronunció tras el asesinato del comunicador. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

El abogado también pidió respeto para los familiares del periodista, especialmente para sus padres, a quienes describió como adultos mayores con problemas de salud.

Al ser consultado sobre si ha conversado con la familia del fallecido, explicó que había preferido no comunicarse con ellos inmediatamente después del homicidio para no aumentar la carga emocional que enfrentaban.

Por esa razón, pidió a la población que no llegaran a la vivienda ni llamaran a los familiares. Indicó que, cuando la familia lo considere oportuno, comunicará las decisiones sobre las honras fúnebres para despedir al comunicador.