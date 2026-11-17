El periodista Camilo Rodríguez había solicitado ayuda a las autoridades en varias ocasiones debido a las amenazas de muerte que recibía, aseguró Jorge Horacio Jiménez Aguilar, su abogado y amigo cercano.

“Don Camilo sí pedía ayuda en muchas ocasiones”, manifestó el abogado, en declaraciones a La Nación, al ser consultado sobre si Rodríguez le había manifestado amenazas de muerte recientes.

Agregó que en algunas de esas oportunidades, la respuesta por parte de las autoridades habría estado relacionada con otros asuntos legales del periodista.

“No valoraron lo que él hizo por este país. ¿Y qué hizo Camilo Rodríguez por este país? Pues desnudó de una forma terrible el problema del narcotráfico, la corrupción, muchísimos de estos casos que salieron a la luz fueron conocidos por ese periodismo reactivo y fuerte, virulento, que tenía don Camilo, sin tapujos, sin ningún problema", comentó.

Rodríguez fue asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Fotos de lugar y la camioneta en la cual se movilizaba el periodista Camilo Rodriguez y donde fue asesinado esta tarde en la Ruta 32 / Foto Alonso Tenorio (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

Según la información preliminar, sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al pick-up, que se desplazaba en sentido Limón-San José, y dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

Jiménez expresó su dolor por la muerte del comunicador y recordó la amistad que los unió durante años.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, en entrevista con Telenoticias, indicó previamente que Rodríguez sí denunció haber recibido amenazas contra su vida, pero rehusó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público.

Estaba por anunciar un libro

El abogado relató que había visto a Rodríguez entusiasmado con sus proyectos y con deseos de continuar trabajando. Incluso, ambos tenían prevista para este jueves una actividad para anunciar un libro relacionado con el caso del llamado “Descuartizador”, un hecho criminal que conmocionó al país a inicios de la década de 2000.

Según relató, ambos habían trabajado en ese proyecto y tenían programadas entrevistas sobre el tema.

“Camilo Rodríguez sabía que iba a cumplir años el 20 de noviembre, pero nos preparaba una actividad el jueves, este jueves para acá, ya estaba programada para eso, y nos tomó evidentemente de sorpresa que un grupo de sicarios ya tenían decidido cuánto tiempo iba a durar Camilo y que la fecha para cortar la vida de él iba a ser el día de hoy”, comentó.

Pide respeto a la familia

La noticia del homicidio tomó por sorpresa a Jiménez y a su familia, que mantenía una relación cercana con el periodista. El abogado pidió respeto para los familiares de Rodríguez, especialmente para sus padres, a quienes describió como adultos mayores con problemas graves de salud.

También solicitó a la ciudadanía evitar llamadas y visitas a la vivienda de la familia mientras atraviesan este momento.

Jiménez indicó que serán los familiares quienes comuniquen, en su momento, las decisiones relacionadas con las honras fúnebres para despedir al comunicador.