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Sucesos

Mecanismo de Prevención de la Tortura alerta de ‘entorno de violencia institucional’ tras medidas del gobierno en cárceles

Director del Mecanismo, un ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, calificó de ‘publicitarias’ las exhibiciones de Justicia. Ministro de Justicia ha defendido las medidas

Cacco
Director de Mecanismo de Prevención de la Tortura cuestiona rapado de reos: ‘¿Qué aporta a la seguridad?’ Ministerio de Justicia
Sebastián Sánchez

Tras las imágenes difundidas en el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Esteban Vargas, advirtió que las medidas aplicadas por el gobierno en los circuitos de alta contención y extendidas a otros centros penitenciarios costarricenses, “en su conjunto”, constituyen un “entorno torturante”.

Entre las medidas mencionó las limitaciones a las visitas familiares, incluida la prohibición de que los privados de libertad reciban visitas de sus hijos. También señaló restricciones al acceso a televisores, radios y libros, así como la suspensión de actividades educativas, ocupacionales, recreativas y laborales.

Vargas agregó que el Mecanismo y otras instituciones mantienen preocupación por las restricciones relacionadas con la alimentación y la pérdida de peso de los privados de libertad, aspectos que, según indicó, están siendo investigados y documentados.