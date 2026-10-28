AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Abogados advierten violaciones de derechos humanos en el Cacco por rapados y exhibición de reos

Ministro defiende rapados para prevenir supuesta ‘plagas de piojos’. Penalistas califican de ‘exhibición circense’ imágenes difundidas por el Ministerio de Justicia con presos en el Cacco. ‘Ni siquiera en la época más oscura del sistema penitenciario’, advierte un abogado

Cacco
‘Circo con seres humanos’: abogados arremeten contra rapados y exhibición de reos en el Cacco. Ministerio de Justicia
Sebastián Sánchez

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, defendió que se rapara el cabello de los privados de libertad, amparado en medidas de higiene, salubridad y seguridad, y acuerpó las imágenes de reos amontonados en el piso del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco). Sin embargo, abogados penalistas consultados por La Nación consideran que estas medidas son contrarias a la dignidad y los derechos humanos.

“En el pasado hemos tenido contagios masivos de piojos”, dijo Aguilar para justificar la medida.

“Rapar a la fuerza a los privados de libertad trasladados al Cacco constituye un trato degradante, humillante y arbitrario”, explicó el penalista David Delgado.