Reos de mayor peligrosidad no irán al Cacco pese a ser una cárcel de alta contención

Los privados de libertad de mayor peligrosidad, con capacidad económica y poder de reclutamiento, no serán trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), pese a que el nuevo establecimiento penitenciario está destinado a custodiar reclusos de alta peligrosidad.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó en conferencia de prensa que estos privados de libertad permanecerán en celdas individuales de máxima seguridad del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), debido al riesgo de que formen nuevas estructuras criminales si comparten espacios con otros reclusos.
El Cacco, un anexo construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, inició operaciones este lunes 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 privados de libertad. Cuenta con capacidad para albergar a 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno.
Cada módulo dispone de 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, con capacidad para albergar hasta 60 personas por celda.
Entre los internos de máxima peligrosidad que permanecerán bajo aislamiento estricto en La Reforma destacan figuras como: Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, Tonny Peña Russell, alias “La T” y Jonathan Pérez, alias “Tan” y Juan Carlos Tam Cheong, conocido como “chino”, el ciudadano de origen chino, naturalizado costarricense y requerido por Estados Unidos.
“Este tipo de privados de libertad, por la alta peligrosidad que manejan, por la capacidad económica, el poder de reclutamiento y de persuasión, no son personas que están calificadas para ir al Cacco”, manifestó el jerarca.
Cacco excluye a reclusos de alto perfil
Sin embargo, días atrás, el 14 de octubre, la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, dijo que el Cacco albergaría a las personas privadas de libertad de alto perfil criminal.
“La población que va para el Cacco es unapoblación alta en peligrosidad y su perfil criminal. No es la persona que hurta tres latas de atún por una necesidad de comida. Estamos hablando de que son personas con un perfil económico muy alto. Voy a decirlo así: ‘Son los Pablos Escobar del 2026′, para que se comprenda el nivel de peligrosidad de las personas que van a ir al Cacco", dijo Tejada durante una entrevista Nuestra Voz.
Pero este 27 de octubre, el ministro Aguilar sostuvo que la convivencia de estos reclusos con otras personas podría facilitar el reclutamiento de integrantes para nuevas organizaciones criminales.
“Una persona que fue de los criminales más buscados durante los últimos 10 años no queremos que esté junto con 59 porque rápidamente se forman estructuras criminales, van a empezar a salir mensajes y, cuando nos dimos cuenta, ya tenemos otra banda criminal”, aseguró.
Aguilar señaló que estos privados de libertad permanecerán en el centro penitenciario de mayor contención física, donde se encuentran bajo un régimen de celdas individuales.
Como ejemplo, mencionó a Alejandro Arias, alias Diablo, quien permanece en una celda denominada Homer. Según Aguilar, se trata de un espacio completamente sellado, desde el cual el recluso no puede observar lo que ocurre en el exterior.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, señaló que altos perfiles de criminales no ingresarán al Cacco, para evitar que convivan con otros reos.
El jerarca detalló que este tipo de celdas dispone de una salida al patio, a la cual los privados de libertad pueden acceder durante un tiempo determinado.
“Son personas muy peligrosas que no podemos mezclar con otros privados de libertad”, afirmó.