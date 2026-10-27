Reos de mayor peligrosidad no irán al Cacco pese a ser una cárcel de alta contención

Los privados de libertad de mayor peligrosidad, con capacidad económica y poder de reclutamiento, no serán trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), pese a que el nuevo establecimiento penitenciario está destinado a custodiar reclusos de alta peligrosidad.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó en conferencia de prensa que estos privados de libertad permanecerán en celdas individuales de máxima seguridad del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), debido al riesgo de que formen nuevas estructuras criminales si comparten espacios con otros reclusos.

El Cacco, un anexo construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, inició operaciones este lunes 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 privados de libertad. Cuenta con capacidad para albergar a 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno.

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