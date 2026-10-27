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Sucesos

Reos de mayor peligrosidad no irán al Cacco pese a ser una cárcel de alta contención

Gabriel Aguilar afirmó que determinados líderes criminales deben permanecer aislados y no compartir espacios con otros privados de libertad

El Cacco cuenta con cinco módulos y capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad.
La directora de Adaptación Social dijo el 14 de octubre que los reos que irían al Cacco ‘son los Pablos Escobar del 2026′, de alto perfil económico. Sin embargo, hoy el ministro Gabriel Aguilar descartó que vayan a trasladar a aquellos reos de alta peligrosidad por capacidad económica, poder de reclutamiento y de persuasión. Ministerio de Justicia y Paz

Jailine González Gómez y Sebastián Sánchez

Los privados de libertad de mayor peligrosidad, con capacidad económica y poder de reclutamiento, no serán trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), pese a que el nuevo establecimiento penitenciario está destinado a custodiar reclusos de alta peligrosidad.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó en conferencia de prensa que estos privados de libertad permanecerán en celdas individuales de máxima seguridad del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), debido al riesgo de que formen nuevas estructuras criminales si comparten espacios con otros reclusos.

El Cacco, un anexo construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, inició operaciones este lunes 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 privados de libertad. Cuenta con capacidad para albergar a 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno.