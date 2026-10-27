Cacco inicia operaciones con 123 reclusos de alta peligrosidad: estos fueron los primeros en ingresar

Este lunes 26 de octubre inició operaciones el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), una nueva instalación penitenciaria destinada a custodiar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el traslado de los primeros 123 reclusos al complejo.

Entre los primeros ingresos destacan tres sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, el Cacco cuenta con sistemas de videovigilancia durante las 24 horas, monitoreo permanente y presencia de oficiales penitenciarios en pasarelas y puntos estratégicos de control.

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