Cacco inicia operaciones con 123 reclusos de alta peligrosidad: estos fueron los primeros en ingresar

Este lunes 26 de octubre inició operaciones el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), una nueva instalación penitenciaria destinada a custodiar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el traslado de los primeros 123 reclusos al complejo.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, el Cacco cuenta con sistemas de videovigilancia durante las 24 horas, monitoreo permanente y presencia de oficiales penitenciarios en pasarelas y puntos estratégicos de control.
Estos mecanismos permiten supervisar los movimientos de los privados de libertad y prevenir incidentes que comprometan la seguridad del establecimiento.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, destacó la preparación del personal responsable de la seguridad. Explicó que los oficiales cuentan con capacitación y mecanismos de control para atender eventuales incidentes.
Nueva cárcel tiene capacidad para 5.100 privados de libertad
El Cacco dispone de una capacidad total para 5.100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos con 1.020 espacios cada uno.
Cada módulo cuenta con 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados. Estas instalaciones tienen capacidad para albergar hasta 60 personas por celda.
Uno de los principales objetivos de esta infraestructura es reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario nacional, que actualmente alcanza un 59%.
Las estimaciones oficiales indican que, cuando el Cacco alcance su capacidad máxima, la sobrepoblación carcelaria podría disminuir hasta un 15%.
Esto representaría una reducción de 44 puntos porcentuales respecto al nivel actual.