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Sucesos

¿Cómo vivirán los presos del Cacco? Las reglas que anunció Gabriel Aguilar, ministro de Justicia

Gabriel Aguilar reconoció que el Gobierno replica medidas del sistema penitenciario salvadoreño. Explicó las restricciones que enfrentarán los privados de libertad trasladados al Cacco, desde el uso obligatorio de uniformes hasta las visitas familiares

Gabriel Aguilar, Cacco
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconoció que Costa Rica está replicando medidas del modelo penitenciario de Nayib Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco). La Nación

Sebastián Sánchez y Cristian Mora

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconoció este martes 27 de octubre que el Gobierno costarricense busca replicar elementos del modelo penitenciario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), inaugurado el pasado 14 de octubre.

“Aquellos que dicen que estamos copiando el modelo de Bukele. Pues sí, así es. Todo lo que sea bueno que hagan otros países y en todo lo que nos permita la ley costarricense lo vamos a copiar”, defendió Aguilar durante una conferencia de prensa.

El jerarca reconoció que Costa Rica no se encuentra bajo un estado de excepción, como ocurre en El Salvador, y señaló que esa fue una decisión soberana del gobierno salvadoreño. No obstante, defendió la necesidad de contar con el Cacco.