El juicio por el homicidio de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza está en su recta final y está previsto que concluya antes de la fecha inicialmente establecida.

El debate comenzó el 27 de octubre y estaba programado para extenderse hasta el 18 de diciembre; sin embargo, la mayoría de los testigos y peritos ya rindieron declaración ante el Tribunal Penal de Heredia.

La mañana de este lunes, compareció el penúltimo testigo, un psicólogo de apellido Vega, ofrecido por el abogado Esteban Córdoba, defensor del imputado Erick Dionisio Rodríguez Pastrán.

El experto expuso ante los juzgadores los resultados de un estudio psicológico que le practicó al acusado y, según indicó, no encontró indicios de trastornos como la psicopatía ni de otros rasgos de la personalidad.

El homicidio ocurrió en este establecimiento de Heredia. (Expediente/Expediente)

En el debate se conoció que, durante la valoración, Rodríguez le contó a este psicólogo que apuñaló a Jorge la noche del 6 de febrero del 2025, en el bar Dude’s. El imputado justificó que, para ese momento, la víctima ya había fallecido y que él habría participado en esta mortal golpiza porque temía por su vida y estaba amenazado.

El psicólogo concluyó su declaración durante la tarde de este lunes.

Posteriormente compareció el último testigo del debate, un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Loría Chacón, ofrecido por el Ministerio Público. El oficial inició su declaración a eso de las 2 p. m. y expuso las distintas diligencias de investigación que sustentaron la acusación.

Sin embargo, no tuvo tiempo de concluir su intervención, por lo que continuará declarando este martes a las 8 a. m.

El homicidio ocurrió en este establecimiento de Heredia. (Expediente/Expediente)

En entrevista con este diario, el defensor Esteban Córdoba explicó que una vez concluida la recepción de testimonios, los imputados tendrán la posibilidad de declarar ante el tribunal si así lo desean.

La Nación conoció, de manera preliminar, que dos de los nueve acusados no rendirán declaración. Se trata de Jean Franco Segura Gómez, señalado por el Ministerio Público como el principal sospechoso del doble homicidio y quien habría planeado y ejecutado los asesinatos, y de Abraham Palacios García, quien al momento de los hechos era el guardia de seguridad del bar Dude´s.

Córdoba explicó que las conclusiones del Ministerio Público estaban previstas para comenzar el viernes y los alegatos finales de las defensas iniciarían la próxima semana.