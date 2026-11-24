El Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José concedió la extradición de Wilder Eusse Osorio, conocido como “El Soldado” y “El Tío”, solicitada por Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de cocaína.

La decisión está sujeta a garantías previas a la entrega, según consta en la sentencia 542-2026 dictada el lunes por el juez Kenneth Alvarado Aguirre.

Eusse, costarricense naturalizado y colombiano, será juzgado en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas (causa 4:26CR130) por dos cargos: conspiración para fabricar y distribuir cinco kilos o más de cocaína con destino a Estados Unidos, y fabricación y distribución de esa cantidad en calidad de cómplice.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, a cargo de Gabriela Víquez Soto, sobre prescripción y aplicación retroactiva de la reforma al artículo 32 de la Constitución, que permite extraditar costarricenses por narcotráfico.

Según la sentencia, la acusación estadounidense describe actividad hasta junio de 2026 y coordinación de cargamentos entre 2024 y 2026. El juez aclaró que no se pronuncia sobre la culpabilidad de Eusse, sino solo sobre si se cumplen los requisitos del tratado.

Entre las condiciones para su entrega, cita la sentencia, Estados Unidos debe prometer por vía diplomática que no habrá pena de muerte ni prisión perpetua, y que cualquier pena no superará los 50 años.

Además, garantizar que no habrá tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, respetarle la regla de especialidad: Eusse solo podrá ser juzgado por los cargos autorizados y no reextraditado a un tercer país, salvo excepciones del tratado.

Del mismo modo, debe reconocer el tiempo de detención cumplido en Costa Rica por esta causa.

Juez concede extradición de Wilder Eusse, alias "El Soldado", a EE. UU. por narcotráfico, sujeta a garantías sobre pena de muerte y prisión perpetua. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Posible entrega diferida

La decisión permite diferir la entrega si el requerido está siendo juzgado o cumple condena en Costa Rica por otro delito.

El tribunal señaló que el expediente no tiene una certificación actualizada sobre si existe una causa de ese tipo, por lo que no declaró el diferimiento ni ordenó la entrega sin verificarlo.

Antes de cualquier traslado, el Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán informar si hay procesos o condenas nacionales que obliguen a mantenerlo a disposición del país. Si se acredita, el tribunal resolverá el diferimiento mediante resolución fundada.

Eusse sigue detenido, con impedimento de salida del país. La sentencia puede apelarse en los tres días siguientes a su notificación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, por lo que aún no está firme.

En junio, Eusse Osorio fue detenido tras una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses.

Según el Ministerio Público, existía una acusación formal presentada el 10 de junio de este año ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas y una orden de arresto.

Las autoridades judiciales lo vinculaban desde entonces con una organización de narcotráfico que operaba en el continente americano y que presuntamente importaba cocaína a ese país.