Jueces que integraron tribunales de casos mediáticos juzgarán homicidio de primos en bar Dude’s

Este martes se conoció la conformación del Tribunal que juzgará a los nueve imputados por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, ocurrido en el bar Dude’s, en Heredia, en febrero del 2025.

El tribunal lo integrará la jueza Silvia Arce, presidirá Laura Chinchilla Rojas y también estará presente el cojuez Guillermo Arce.

En los últimos años, estos dos últimos juzgadores conocieron casos mediáticos que culminaron en largas condenas de prisión, como los femicidios de Nadia Peraza Espinoza, ocurrido en 2024, y Eva Morera Ulloa, en 2019; la masacre de cinco estudiantes en Liberia, en 2017, y la tentativa de homicidio calificado contra la policía Kimberly Suárez Narváez, en 2021.

Guillermo Arce integró el Tribunal que, en marzo de este año, sentenció a 79 años de prisión a Jeremy Buzano Paisano, responsable del femicidio de Nadia Peraza. La joven fue asesinada en el Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

Buzano desmembró su cuerpo y almacenó los restos dentro de una refrigeradora que tres meses después del homicidio apareció en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia donde entonces residía el femicida.

En enero del 2018, Arce Arias también leyó la sentencia contra Alonso Ríos Mairena, conocido como el Monstruo de Liberia. El Tribunal le impuso a Ríos 216 años de cárcel por cinco delitos de homicidio calificado, una tentativa de homicidio calificado y un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

Un año antes de la condena, este sujeto ingresó al apartamento que alquilaban cinco estudiantes universitarios en Liberia y obligó a uno de ellos a atar al resto en un cuarto. Los asesinó uno a uno con un cuchillo de cocina.

A una de las mujeres, quien entonces era menor de edad, la agredió sexualmente antes de matarla. Solo una muchacha sobrevivió al ataque.

El femicidio de Eva y el ataque a una policía

Por otro lado, la jueza Laura Chinchilla Rojas, quien presidirá el juicio por el homicidio de los primos, también ha integrado tribunales que dictaron altas condenas de cárcel.

Chinchilla, por ejemplo, fue jueza en el juicio por el femicidio de Eva Morera Ulloa, a quien su expareja asesinó el 1.° de noviembre del 2019 con un arma de fuego que no podía portar.

En junio del 2021, el Tribunal dictó una condena de 35 años de cárcel contra Randal Garita Oviedo por ese crimen.

La juzgadora también integró el tribunal que, en abril del 2022, impuso 38 años y tres meses de prisión a Jean Carlos Ruiz Juárez, quien disparó contra la policía Kimberly Suárez Narváez el 9 de enero del 2021 y le provocó una incapacidad permanente.

El hombre fue condenado por varios delitos, entre ellos, tentativa de homicidio calificado en perjuicio de la oficial.

Los hechos que dejaron herida a la policía ocurrieron después de que la expareja del ahora condenado llamó a las autoridades en un contexto de violencia doméstica. Suárez Narváez llegó al lugar junto con otros dos compañeros y en medio de la situación violenta, el hombre le disparó con un arma de reglamento que logró arrebatarle a uno de los oficiales.