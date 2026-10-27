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Sucesos

Jueces que integraron tribunales de casos mediáticos juzgarán homicidio de primos en bar Dude’s

Dos juzgadores han conformado los tribunales de casos mediáticos, como los femicidios de Nadia Peraza, de Eva Morera y la masacre de Liberia

Juicio por homicidio de primos en Heredia
Guillermo Arce, Laura Chinchilla Rojas (centro) y Silvia Arce integran el tribunal por el caso de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia. Rafael Pacheco Granados
Natalia Vargas

Este martes se conoció la conformación del Tribunal que juzgará a los nueve imputados por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, ocurrido en el bar Dude’s, en Heredia, en febrero del 2025.

El tribunal lo integrará la jueza Silvia Arce, presidirá Laura Chinchilla Rojas y también estará presente el cojuez Guillermo Arce.

En los últimos años, estos dos últimos juzgadores conocieron casos mediáticos que culminaron en largas condenas de prisión, como los femicidios de Nadia Peraza Espinoza, ocurrido en 2024, y Eva Morera Ulloa, en 2019; la masacre de cinco estudiantes en Liberia, en 2017, y la tentativa de homicidio calificado contra la policía Kimberly Suárez Narváez, en 2021.