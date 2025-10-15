Sucesos

Interceptan lancha con 1.249 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico sur

Tres personas extranjeras quedaron detenidas

Por Natalia Vargas
Una embarcación con más de una tonelada de droga fue detenida a 170 millas náuticas de Puerto Golfito.
Una embarcación con más de una tonelada de droga fue detenida a 170 millas náuticas de Puerto Golfito. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







