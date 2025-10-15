Interceptan lancha con 1.249 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico sur

Una embarcación con más de una tonelada de droga fue detenida a 170 millas náuticas de Puerto Golfito.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) detuvieron, la madrugada del martes, una lancha rápida que viajaba con 1.249 paquetes de marihuana, de aproximadamente un kilo cada uno.

La embarcación medía 32 pies de largo, no tenía nombre ni matrícula, cargaba dos motores fuera de borda y mantenía diez estañones con combustible. A bordo viajaban tres nicaragüenses de apellidos Tylor Zamora, de 29 años, Lincoln Bolaños, de 28 años, y Bolaños Williams, de 36 años. Los tripulantes quedaron detenidos en el lugar y fueron llevados al Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica.

Las autoridades dieron con la embarcación luego de que Estados Unidos alertara a Guardacostas sobre la ruta que seguía la nave. El barco se halló a 170 millas náuticas (314 kilómetros) de Puerto Golfito, en la zona sur.

Además del decomiso del cargamento de marihuana, la incautación más reciente ocurrió el pasado 11 de octubre, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre el decomiso de 2,7 toneladas de cocaína en una lancha que viajaba a Costa Rica por el océano Pacífico.

Por medio de un video publicado en la red social X, Petro afirmó que durante el operativo se realizó la captura de cinco colombianos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, desmintió las declaraciones de Petro un día más tarde.

En un audio enviado a La Nación, Zamora desmintió que la lancha viajara con destino a Costa Rica. Por el contrario, indicó que fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país, “en una operación conjunta con la DEA”.

Respecto a la cantidad decomisada, el jerarca corrigió la cifra. “La lancha fue encontrada con 2 toneladas 371 kilogramos de cocaína, no con 2 toneladas 700 kilogramos como lo señaló el señor Petro”.

Zamora también indicó que no fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos, sino dos colombianos y tres costarricenses.