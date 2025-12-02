Sucesos

Incendio devoró tres casas en Puntarenas la noche de este lunes

El siniestro ocurrió en el centro de la provincia puntarenense, en varias estructuras contiguas al Liceo José Martí. Bomberos controló el fuego y salvó más de 5.000 metros cuadrados de edificaciones

Por Juan Fernando Lara Salas
Incendio en Puntarenas







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

