Incendio devoró tres casas en Puntarenas la noche de este lunes

Un incendio de gran magnitud destruyó tres viviendas de madera, la noche de este lunes 1.º de diciembre, en Puntarenas, frente a la municipalidad de la localidad, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La alerta ingresó a las 11:01 p. m., momento en que las estaciones de Puntarenas y El Roble movilizaron tres unidades extintoras hacia la escena.

Cuando los primeros equipos llegaron, las llamas ya habían comprometido por completo varias estructuras contiguas al Liceo José Martí, en el centro puntarenense.

En total, tres casas de madera fueron consumidas por el fuego, para un estimado de 400 metros cuadrados destruidos. La entidad reportó que, afortunadamente, no hubo ni muertos ni heridos por el incidente.

Pese a la intensidad del incendio y la cercanía de otras edificaciones, las operaciones permitieron salvar más de 5.000 metros cuadrados, evitando que el fuego se extendiera a otras propiedades.

Los bomberos realizaron labores de control, liquidación y remoción de escombros hasta asegurar el sitio. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.