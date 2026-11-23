De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), esta semana arranca con un lunes de condiciones mayormente secas y calurosas en gran parte del territorio nacional.

Durante la mañana de este 23 de noviembre, se percibirán vientos alisios moderados en el Valle Central y la región de Guanacaste, los cuales tenderán a disminuir hacia horas de la tarde.

Los bajos niveles de humedad en el ambiente favorecerán cielos entre despejados y poco nublados, lo que provocará temperaturas bastante altas tanto en las vertientes costeras como en el sector central del país.

El Pacífico Norte será la zona más calurosa de la jornada. Se esperan cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 35.4 °C en Liberia, 35.2 °C en Nicoya y 35.0 °C en Puntarenas.

Mientras tanto, en el Valle Central, se anticipa un día despejado y caluroso que pasará a parcialmente nublado en la tarde. San José registrará una máxima de 27.5 °C y una mínima de 19.0 °C, mientras que Alajuela llegará a los 30.7 °C.

Aunque las mañanas serán soleadas, por la tarde las montañas del Pacífico Central registrarán lluvias dispersas. En el Pacífico Sur (como en Golfito, con máximas de 33.0 °C) también se presentarán chubascos puntuales de corta duración.

En contraste, en el Caribe y Zona Norte predominarán las pocas nubes a lo largo de todo el día, con temperaturas máximas que rondarán los 31.6 °C en Limón, 33 °C en Sarapiquí y hasta 34.0 °C en Upala.

Finalmente, las efemérides del IMN indican que, para San José, el sol salió este lunes a las 5:33 a.m. y se ocultará a las 5:12 p.m., transitando hacia la fase de luna llena.