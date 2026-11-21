Costa Rica tendrá un sábado caluroso, con pocas nubes y condiciones mayormente secas, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Solo el Pacífico sur presentará posibilidad de lluvia durante la tarde.

El IMN prevé que continuará el ambiente seco y estable que dominará el territorio nacional, como parte del proceso de consolidación de la estación seca. El calor se extenderá por todas las regiones, mientras que la nubosidad variará entre poca y parcial.

Además, se esperan ráfagas ocasionales de viento cerca de las cordilleras, principalmente durante las primeras horas del día.

En el Valle Central, el sábado transcurrirá con pocas nubes y condiciones ventosas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. San José tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 28,3 °C. En Alajuela, el termómetro llegará hasta los 30,2 °C.

Por su parte, el Pacífico norte disfrutará de una jornada despejada y ventosa. Durante la mañana predominará el sol, mientras que el viento continuará durante la tarde y la noche. Puntarenas registrará una mínima de 23,6 °C y una máxima de 35,5 °C, una de las temperaturas más elevadas previstas para el país.

En el Pacífico central, las condiciones serán despejadas durante la madrugada y soleadas por la mañana. Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielos parcialmente nublados. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 32,1 °C.

El panorama será distinto en el Pacífico sur, donde la madrugada permanecerá despejada y la mañana será soleada. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y existirá posibilidad de lluvia, principalmente por el ingreso de la brisa marina hacia las montañas. En la noche persistirá el cielo parcialmente nublado. Golfito alcanzará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 34,4 °C.

Mientras tanto, el Caribe norte comenzará el sábado con cielos despejados o pocas nubes, condiciones que se mantendrán durante la mañana. En la tarde y la noche se prevé nubosidad parcial. Guápiles registrará una temperatura mínima de 22,4 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Caribe Sur, el pronóstico también contempla cielos despejados o con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. Posteriormente, la nubosidad aumentará de forma parcial y se mantendrá durante la noche. Limón tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 30,2 °C.

Finalmente, la zona norte presentará pocas nubes durante las primeras horas del sábado. Para la tarde y la noche se esperan cielos parcialmente nublados. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19,8 °C y una máxima de 28,9 °C, mientras que Upala alcanzará los 33,5 °C.

De acuerdo con el IMN, el ambiente seco y estable continuará como característica principal del tiempo en Costa Rica. Aunque habrá variaciones en la nubosidad y ráfagas ocasionales de viento, la posibilidad de lluvia se concentrará en el Pacífico sur.

Efemérides

Para este sábado 21 de noviembre, el IMN prevé que en San José el sol saldrá a las 5:32 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m.

La luna saldrá a las 2:39 p. m. y se pondrá a las 2:30 a. m. La fase lunar avanzará hacia la luna llena.