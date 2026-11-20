El pronóstico del tiempo para este viernes 20 de noviembre estará marcado por temperaturas elevadas, pocas precipitaciones y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en el norte de Guanacaste, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En términos generales, Costa Rica tendrá un ambiente seco y caluroso, con poca nubosidad durante buena parte del día. Los vientos alisios serán moderados y producirán ráfagas máximas de entre 30 km/h y 50 km/h en el Valle Central y las zonas montañosas.

Durante la mañana predominarán los cielos despejados o con pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional. En el Caribe y la zona norte, la cobertura nubosa oscilará entre escasa y parcial.

Para la tarde, el IMN anticipa un aumento de la nubosidad sobre las zonas montañosas. Además, el Pacífico sur tendrá posibilidad de chubascos aislados, mientras que en las demás regiones no se prevén lluvias significativas.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielos despejados a poco nublados y ráfagas ocasionales de viento. Por la tarde y la noche, la nubosidad aumentará ligeramente, con condiciones de pocas nubes a parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 25,8 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones despejadas durante la madrugada y la mañana. Para la tarde y la noche se mantendrán los cielos despejados a poco nublados, con ráfagas ocasionales a lo largo del día. Esta región concentrará las ráfagas más intensas del pronóstico, particularmente en el norte de Guanacaste, donde podrían alcanzar los 70 km/h. Liberia tendrá una mínima de 22,4 °C y una máxima de 34,2 °C. En Puntarenas, los termómetros oscilarán entre 23,9 °C y 35,5 °C.

En cuanto al Pacífico central, las condiciones serán mayormente estables. La madrugada y la mañana presentarán cielos despejados a poco nublados, mientras que durante la tarde y la noche habrá un incremento de la nubosidad hasta alcanzar condiciones parcialmente nubladas. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 32,2 °C.

Por su parte, el Pacífico sur comenzará la jornada con poca nubosidad. Sin embargo, durante la tarde el cielo estará de parcial a mayormente nublado y podrían presentarse chubascos aislados. En horas de la noche persistirán las condiciones parcialmente nubladas. Golfito registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 32 °C.

Para el Caribe norte, el IMN prevé cielos despejados a poco nublados durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche aumentará ligeramente la cobertura nubosa, con condiciones de pocas nubes a parcialmente nublado. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,5 °C y una máxima de 29,2 °C.

De manera similar, el Caribe Sur presentará poca nubosidad durante las primeras horas del viernes. Conforme avance la jornada, el cielo pasará de poco a parcialmente nublado y mantendrá esas condiciones durante la noche. Limón registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 29,9 °C.

Finalmente, en la zona norte predominarán los cielos de poco a parcialmente nublados durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se espera un ambiente parcialmente nublado, mientras que en la noche la cobertura oscilará nuevamente entre pocas nubes y parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 27,6 °C.

El IMN estima que las condiciones secas y calurosas predominarán durante el viernes. Aunque aumentará la nubosidad en sectores montañosos durante la tarde, las precipitaciones serán escasas y se limitarán principalmente a posibles chubascos aislados en el Pacífico sur.

Efemérides para San José

Para este viernes 20 de noviembre, el sol saldrá a las 5:32 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m. La luna aparecerá a la 1:56 p. m. y se pondrá a la 1:39 a. m. del día siguiente. La fase lunar estará en transición hacia la luna llena, según los datos del IMN.