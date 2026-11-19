El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este jueves 19 de noviembre condiciones ventosas en el centro y norte de Costa Rica, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h en sectores montañosos.

Aunque los vientos alisios disminuirán paulatinamente durante la segunda mitad de la semana, este jueves todavía se registrarán velocidades de entre 30 y 60 km/h, con ráfagas ocasionales principalmente desde la madrugada hasta las primeras horas de la tarde.

Según el IMN, predominarán condiciones atmosféricas estables y un bajo contenido de humedad en gran parte del territorio nacional. El cielo estará de poco a parcialmente nublado, aunque algunas regiones tendrán lluvias dispersas y aguaceros puntuales.

Además, se esperan temperaturas cálidas durante la mañana y las primeras horas de la tarde, especialmente en sectores del Pacífico y el Valle Central.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con poca nubosidad y vientos moderados. Durante la tarde y la noche, el cielo estará de poco a parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 26,9 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN anticipa una madrugada poco nublada, con ráfagas ocasionales. En la mañana, el cielo estará despejado a poco nublado, mientras que durante la tarde aumentará parcialmente la nubosidad. Los vientos moderados se concentrarán en las partes altas durante la tarde y la noche. Liberia tendrá una mínima de 22,5 °C y una máxima de 35,2 °C.

En el Pacífico central, las condiciones serán mayormente estables. La madrugada presentará poca nubosidad y durante la mañana el cielo estará de poco a parcialmente nublado. Para la tarde y la noche se espera nubosidad parcial. Quepos alcanzará una temperatura mínima de 23,7 °C y una máxima de 32,2 °C.

Por su parte, el Pacífico sur tendrá un aumento de la nubosidad durante la tarde, cuando podrían presentarse aguaceros puntuales. La madrugada estará poco nublada y la mañana tendrá nubosidad de poca a parcial. En la noche persistirá el cielo parcialmente nublado. Golfito registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 33,4 °C.

En el Caribe norte, se pronostican lluvias dispersas cerca de la costa durante la madrugada, así como precipitaciones aisladas en la mañana. La tarde estará parcialmente nublada y hacia la noche aumentará la cobertura nubosa. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,4 °C y una máxima de 30,8 °C.

Mientras tanto, el Caribe Sur presentará lluvias dispersas cerca de la costa durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se espera un cielo de poco a parcialmente nublado. En la noche, la nubosidad aumentará y podrían registrarse nuevas precipitaciones dispersas en sectores costeros. Limón tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 30,9 °C.

Finalmente, en la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada. Para la mañana se prevén lluvias dispersas, mientras que la tarde y la noche mantendrán condiciones de nubosidad parcial. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26,4 °C.

Efemérides

Para este jueves 19 de noviembre, el IMN pronostica los siguientes horarios astronómicos en San José: