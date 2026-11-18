El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este miércoles 18 de noviembre condiciones atmosféricas mayormente estables en Costa Rica, con temperaturas cálidas, nubosidad variable y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h en zonas montañosas.

La influencia de los vientos alisios favorecerá el ingreso de humedad hacia la vertiente del Caribe, donde podrían presentarse lluvias dispersas. En el resto del territorio nacional predominarán los cielos poco a parcialmente nublados, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Según el IMN, las ráfagas oscilarán entre 40 y 60 km/h en el centro y norte del país, con máximos puntuales de hasta 80 km/h en sectores montañosos. Estas condiciones estarán acompañadas por vientos alisios de intensidad moderada.

Aunque el bajo contenido de humedad favorecerá la estabilidad atmosférica, el pronóstico no descarta aguaceros puntuales durante la tarde en el Pacífico sur y las zonas montañosas del Pacífico central.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielos poco a parcialmente nublados. Durante las primeras horas del día se presentarán condiciones ventosas y ráfagas ocasionales. Por la tarde y la noche continuará la nubosidad parcial. San José registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26,5 °C.

Para el Pacífico norte, se anticipa una jornada con poca nubosidad y presencia de viento desde la madrugada. La mañana tendrá cielos despejados a poco nublados, mientras que por la tarde soplarán vientos moderados en las partes altas. En la noche persistirá la escasa nubosidad. Liberia alcanzará una mínima de 23,3 °C y una máxima de 35,3 °C, una de las temperaturas más elevadas previstas para el miércoles.

En el Pacífico central, el día comenzará con poca nubosidad, que aumentará gradualmente durante la mañana. Para la tarde se esperan cielos parcialmente nublados y aguaceros aislados cerca de las montañas. Las condiciones pasarán a poco o parcialmente nubladas durante la noche. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 32,2 °C.

El Pacífico sur presentará cielos poco nublados durante la madrugada y nubosidad parcial en la mañana. Sin embargo, para la tarde el IMN prevé la posibilidad de un aguacero puntual acompañado de tormenta. Durante la noche disminuirá la nubosidad. En Golfito se pronostica una mínima de 23,2 °C y una máxima de 32,6 °C.

En el Caribe norte, las condiciones serán poco a parcialmente nubladas durante la madrugada. La mañana tendrá mayor cobertura nubosa y posibilidad de lluvia dispersa, mientras que en la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad variable. Guápiles registrará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 29,4 °C.

Por su parte, el Caribe Sur tendrá poca nubosidad durante las primeras horas del miércoles. Posteriormente, el cielo estará poco a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con nubosidad parcial en la noche. En Limón se esperan temperaturas entre una mínima de 23,5 °C y una máxima de 31 °C.

Finalmente, en la zona norte se prevén cielos parcialmente nublados durante la madrugada, con posibilidad de lluvia dispersa. Estas precipitaciones también podrían presentarse durante la mañana. Para la tarde se anticipa una disminución de la nubosidad, mientras que en la noche el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,4 °C y una máxima de 27,2 °C.

Efemérides

Para este miércoles 18 de noviembre, el IMN establece los siguientes datos astronómicos para San José: