El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica un aumento en la intensidad de los vientos alisios para este martes 17 de noviembre, con ráfagas que podrían alcanzar los 85 km/h en las zonas montañosas del país.

El incremento del viento coincidirá con una disminución de la humedad en el Caribe y la zona norte, lo cual favorecerá condiciones más estables en la mayor parte del territorio nacional.

Según el IMN, las temperaturas diurnas serán más altas y las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Pacífico sur, donde se esperan aguaceros aislados acompañados de tormenta.

Las ráfagas oscilarán entre 40 y 70 km/h en el Valle Central y las llanuras del Pacífico norte. En sectores montañosos podrían llegar hasta los 85 km/h, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con pocas nubes y condiciones ventosas. Durante la tarde, el cielo estará entre poco nublado y despejado, mientras que el viento continuará durante la noche. San José registrará una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN prevé una jornada mayormente despejada y ventosa. Las ráfagas estarán presentes desde la madrugada y persistirán durante el día y la noche. Liberia tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 35,7 °C, una de las temperaturas más elevadas previstas para este martes.

En el Pacífico central, las primeras horas del día tendrán pocas nubes. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias dispersas. Por la noche, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado. Quepos alcanzará una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.

El Pacífico sur comenzará la jornada con pocas nubes, tanto en la madrugada como en la mañana. Para la tarde se pronostican condiciones parcialmente nubladas, con aguaceros aislados acompañados de tormenta. Durante la noche, la nubosidad disminuirá parcialmente. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 32,5 °C.

En el Caribe norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Posteriormente, se esperan pocas nubes durante la tarde y la noche. En Tortuguero, los termómetros marcarán una mínima de 23,4 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, el Caribe Sur mantendrá condiciones de poca nubosidad a lo largo de toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. En Limón se pronostica una temperatura mínima de 24,3 °C y una máxima de 30 °C.

Finalmente, en la zona norte predominará el cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Para la tarde y la noche se esperan pocas nubes. Upala registrará una mínima de 23,3 °C y una máxima de 34 °C.

El IMN señala que el fortalecimiento de los vientos alisios y la reducción de la humedad en el Caribe y la zona norte favorecerán un panorama de mayor estabilidad atmosférica. No obstante, el Pacífico sur conservará condiciones propicias para aguaceros aislados con tormenta durante la tarde.

Efemérides

Para este martes 17 de noviembre, el IMN informa de que el Sol saldrá en San José a las 5:31 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m.

La Luna saldrá a las 11:59 a. m. y estará en fase de cuarto creciente. El reporte no especifica la hora de su puesta.