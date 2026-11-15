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Sucesos

IMN pronostica fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h este lunes: estas serán las zonas más afectadas

Los vientos alisios favorecerán condiciones estables en buena parte del país, mientras que el Caribe y la zona norte tendrán posibilidad de lluvias ocasionales

Clima: neblina y frío
La neblina y las fuertes ráfagas de viento marcarán las condiciones del tiempo en distintos sectores del país este lunes. El IMN prevé vientos de hasta 80 km/h en zonas montañosas y en La Cruz, Guanacaste. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales