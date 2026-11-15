IMN pronostica fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h este lunes: estas serán las zonas más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este lunes 16 de noviembre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h en sectores montañosos de Costa Rica y en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas oscilarán entre 20 km/h y 50 km/h en el Valle Central y las llanuras del Pacífico norte. En contraste, las zonas costeras del Caribe y la zona norte tendrán posibilidad de lluvias ocasionales, principalmente durante la noche.

En términos generales, el país registrará condiciones de poca a parcial nubosidad, así como temperaturas cálidas. Los vientos alisios se mantendrán entre moderados y acelerados durante la semana, lo que favorecerá condiciones más estables en gran parte de la vertiente del Pacífico.

En el Valle Central, predominarán los cielos con pocas nubes y las condiciones ventosas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. San José registrará una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 27,6 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN prevé cielos despejados y viento durante la madrugada y la mañana. En la tarde aparecerán pocas nubes, mientras que la noche volverá a presentar condiciones despejadas. Liberia tendrá una mínima de 23,9 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Pacífico central, las condiciones serán de poca nubosidad durante las primeras horas del día. Para la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Quepos alcanzará una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, el Pacífico sur tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos. Durante la noche persistirá el cielo parcialmente nublado. Golfito registrará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 33 °C.

En el Caribe norte, se esperan condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada, la mañana y la tarde. Para la noche, el cielo estará mayormente nublado y se pronostican lluvias ocasionales. Tortuguero tendrá una temperatura mínima de 23,7 °C y una máxima de 29,1 °C.

Mientras tanto, el Caribe Sur presentará cielos de poco a parcialmente nublados durante buena parte de la jornada. En horas nocturnas aumentará la cobertura nubosa y podrían registrarse lluvias ocasionales en la costa. Limón tendrá una mínima de 23,9 °C y una máxima de 29,4 °C.

Finalmente, la zona norte tendrá condiciones de parcial a mayor nubosidad, acompañadas de lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche volverán las condiciones mayormente nubladas y las precipitaciones ocasionales. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 28,2 °C.

Efemérides

Para este lunes 16 de noviembre, el sol saldrá en San José a las 5:30 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m.

La Luna saldrá a las 11:20 a. m. y se pondrá a las 11:18 p. m. Su fase estará hacia cuarto creciente.