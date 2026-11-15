Calor y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en Costa Rica este domingo: estas serán las zonas con lluvias

Costa Rica tendrá una jornada calurosa, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas en algunas regiones del país, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este domingo 15 de noviembre.

Las precipitaciones se concentrarán durante la tarde en las montañas del Pacífico central, el Pacífico sur y los alrededores del Valle Central . En el resto del territorio nacional no se esperan lluvias significativas.

De acuerdo con el IMN, los vientos alisios se mantendrán débiles en el mar Caribe, condición que favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional desde las primeras horas del día.

Durante la mañana predominará el cielo poco a parcialmente nublado en el país. Sin embargo, conforme avance la jornada, aumentará la nubosidad en algunas regiones y se presentarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

En el Valle Central, la mañana transcurrirá con condiciones soleadas y pocas nubes. Por la tarde habrá nubosidad variable y posibilidad de lluvias en los alrededores. Durante la noche persistirá la nubosidad variable. San José tendrá una temperatura mínima de 19,6 °C y una máxima de 27,9 °C.

Por su parte, el Pacífico norte mantendrá pocas nubes durante la mañana, la tarde y la noche. Se presentarán ráfagas ocasionales de viento en las partes altas de la región. Nicoya registrará una temperatura mínima de 23,6 °C y una máxima de 35,2 °C, la más elevada entre las localidades incluidas en el pronóstico.

En el Pacífico central, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana. Para la tarde se espera un aumento de la cobertura nubosa, con lluvias en las montañas. Durante la noche podrían presentarse chubascos en la costa. Quepos tendrá una mínima de 22,5 °C y una máxima de 32,1 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur comenzará la jornada con poca nubosidad. En horas de la tarde, el cielo pasará de parcial a mayormente nublado y se esperan lluvias en las montañas. Para la noche se pronostica nubosidad parcial. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 34,1 °C.

En el Caribe norte, las condiciones serán parcialmente nubladas durante la mañana y la tarde. Hacia la noche aumentará la cobertura de nubes y el cielo estará mayormente nublado. Guápiles registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 29,2 °C.

De manera similar, el Caribe Sur tendrá nubosidad parcial durante las primeras horas del día y la tarde. Para el periodo nocturno se espera cielo mayormente nublado. En Limón, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23,7 °C y una máxima de 29 °C.

Finalmente, en la zona norte predominará el cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. Upala tendrá una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 34 °C.

En términos generales, el IMN prevé que las condiciones calurosas se mantendrán en el territorio nacional, mientras que la actividad lluviosa se concentrará principalmente en las regiones del Pacífico y los alrededores del Valle Central durante la tarde.