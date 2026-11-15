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Sucesos

Calor y tormentas eléctricas marcarán el tiempo en Costa Rica este domingo: estas serán las zonas con lluvias

El IMN prevé una jornada marcada por el calor y cambios en las condiciones del tiempo. Algunas regiones tendrán lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde

San José, de buen clima, con sol y luna
El IMN pronostica una jornada calurosa en Costa Rica, con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde en algunas regiones del país. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales