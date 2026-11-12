Costa Rica tendrá un jueves caluroso, pero las lluvias podrían aparecer en estas regiones

Costa Rica tendrá un jueves 12 de noviembre caluroso y con pocas lluvias en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados, de corta duración y acompañados de tormenta eléctrica en algunas regiones del país.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas condiciones responderán al periodo de transición de la época lluviosa hacia la época seca, que favorecerá un ambiente mayormente estable.

Los vientos alisios se mantendrán moderados, aunque disminuirán progresivamente su intensidad. Además, el contenido de humedad en la atmósfera oscilará entre bajo y moderado, lo cual limitará la formación de precipitaciones.

El pronóstico del IMN señala que las temperaturas máximas alcanzarán los 36 °C en Puntarenas y Liberia, mientras que las lluvias se concentrarán principalmente en sectores montañosos del Valle Central, Pacífico central y Pacífico sur.

La entrada de la brisa marina y las brisas locales favorecerá la aparición de estos aguaceros durante la tarde. En algunas zonas también podrían registrarse tormentas eléctricas.

El jueves 12 de noviembre, las lluvias se concentrarán principalmente en sectores montañosos del Valle Central y del Pacífico, mientras que en el resto del país predominará la escasa nubosidad, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con pocas nubes. Para la tarde aumentará parcialmente la nubosidad y se esperan aguaceros aislados, con posibilidad de tormenta eléctrica hacia el oeste de la región. Durante la noche persistirán los cielos parcialmente nublados. San José tendrá una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 27,4 °C.

Por su parte, el Pacífico norte presentará pocas nubes durante la madrugada y la mañana, acompañadas de viento moderado. En horas de la tarde el cielo estará entre poco y parcialmente nublado, mientras que por la noche predominará la escasa nubosidad. Liberia registrará una mínima de 23,8 °C y una máxima de 36 °C, una de las temperaturas más elevadas previstas para el jueves.

En el Pacífico central, las condiciones serán mayormente despejadas durante las primeras horas del día. No obstante, por la tarde se desarrollará nubosidad parcial y podrían ocurrir aguaceros aislados en las montañas. La noche continuará parcialmente nublada. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,4 °C y una máxima de 33 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur comenzará la jornada con pocas nubes. Durante la mañana aumentará parcialmente la cobertura nubosa y, por la tarde, se prevén aguaceros aislados. Para la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Golfito registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 34 °C.

En el Caribe norte, el panorama será más uniforme a lo largo del jueves. Desde la madrugada hasta la noche se esperan condiciones de poca nubosidad a parcialmente nubladas. El pronóstico regional no contempla precipitaciones. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,8 °C y una máxima de 29,7 °C.

De manera similar, el Caribe Sur mantendrá cielos entre poco y parcialmente nublados durante toda la jornada. El IMN tampoco prevé lluvias para esta región en su pronóstico regional. Limón registrará una mínima de 24 °C y una máxima de 29,3 °C.

Finalmente, la zona norte amanecerá parcialmente nublada. Durante la mañana podrían presentarse lluvias ocasionales en las montañas. Para la tarde y la noche se esperan pocas nubes a parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 28,1 °C.

En términos generales, el IMN prevé que la estabilidad atmosférica y el bajo contenido de humedad favorecerán una jornada calurosa en buena parte del país. Las precipitaciones serán aisladas y se concentrarán principalmente durante la tarde, mientras los vientos alisios perderán intensidad de manera gradual.

Efemérides de San José

Para este jueves 12 de noviembre, el IMN pronostica los siguientes horarios astronómicos: