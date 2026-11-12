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Sucesos

Costa Rica tendrá un jueves caluroso, pero las lluvias podrían aparecer en estas regiones

El IMN prevé una jornada con pocas nubes y vientos alisios moderados. Sin embargo, durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados y tormentas eléctricas en algunas regiones del país

13/01/2024 San José. El calor de los primeros días del año, motivado por cielos despejados, sol radiante y altas temperaturas obliga en muchos casos a usar sombrillas y demás opciones para proteger la piel. En la Plaza de la Cultura, niños y palomas sacaron provecho de los chorros de agua de la fuente para refrescarse e incluso divertirse.
La disminución gradual de los vientos alisios y la humedad limitada favorecerán condiciones estables en buena parte del territorio nacional durante este jueves, según el IMN. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales