¿Se alejan las lluvias? IMN anticipa cambios en el tiempo para este miércoles 11 de noviembre

Costa Rica tendrá un miércoles 11 de noviembre con ambiente caluroso, pocas lluvias y ráfagas ocasionales de viento, principalmente en sectores montañosos y el Pacífico norte, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El país experimentará condiciones atmosféricas más estables, propias del periodo de transición entre la estación lluviosa y la seca. Este comportamiento reducirá la posibilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el IMN, los vientos alisios en el mar Caribe se mantendrán acelerados, lo que ocasionará ráfagas ocasionales en las zonas montañosas y el Pacífico norte.

Por otra parte, el ingreso de la brisa marina favorecerá la formación de nubosidad durante la tarde en el Pacífico central y el Pacífico sur, donde podrían presentarse lluvias en sectores costeros.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con pocas nubes. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y existirán posibilidades de lluvias de corta duración. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 27,4 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN pronostica pocas nubes durante las primeras horas del día. En la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Las ráfagas ocasionales de viento se mantendrán durante toda la jornada. Puntarenas alcanzará una temperatura mínima de 24,9 °C y una máxima de 36 °C, la más elevada entre las localidades incluidas en el reporte.

En el Pacífico central, las condiciones serán de poca nubosidad durante la madrugada, con un aumento gradual de nubes en la mañana. Para la tarde, podrían registrarse lluvias en la costa, mientras que en la noche predominará el cielo parcialmente nublado. Quepos tendrá una mínima de 22,4 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico sur comenzará el miércoles con pocas nubes. Conforme avance la mañana, el cielo pasará de poco a parcialmente nublado. Durante la tarde habrá posibilidad de precipitaciones en las zonas costeras, antes de una noche parcialmente nublada. Golfito registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 33,9 °C.

En el Caribe norte, el pronóstico indica condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Guápiles tendrá temperaturas entre una mínima de 23,8 °C y una máxima de 31,7 °C.

Mientras tanto, el Caribe Sur presentará un cielo de poco a parcialmente nublado durante la madrugada. Para el resto del miércoles, se mantendrán las condiciones parcialmente nubladas. Limón registrará una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 30,3 °C.

Finalmente, en la zona norte, el cielo estará de poco a parcialmente nublado durante las primeras horas del día. En la mañana, la tarde y la noche predominará la nubosidad parcial. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 20,5 °C y una máxima de 28,1 °C.

El IMN señala que la combinación de una atmósfera más estable sobre América Central y los vientos alisios acelerados disminuirá la posibilidad de lluvias en el país. Estas condiciones favorecerán el predominio de temperaturas elevadas durante el día, mientras que las precipitaciones previstas para la tarde se concentrarán principalmente en sectores del Pacífico central y el Pacífico sur.

Efemérides

El miércoles 11 de noviembre, el sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m. Por su parte, la Luna aparecerá a las 7:25 a. m. y se pondrá a las 7:07 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente, según los datos del IMN.