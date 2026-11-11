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Sucesos

¿Se alejan las lluvias? IMN anticipa cambios en el tiempo para este miércoles 11 de noviembre

El Instituto Meteorológico Nacional prevé cambios en las condiciones del tiempo para este miércoles. Conozca cuáles regiones tendrán las temperaturas más altas y dónde podrían presentarse lluvias

Atardecer desde la General Cañas
El IMN pronostica un miércoles caluroso en Costa Rica, con pocas lluvias y ráfagas ocasionales de viento en algunas regiones del país. Las temperaturas podrían alcanzar los 36 °C. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales