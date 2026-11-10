IMN anuncia fuertes vientos para este martes: ráfagas llegarán a 75 km/h y habrá aguaceros en varias regiones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este martes 10 de noviembre un cambio en el patrón de vientos que provocará ráfagas de hasta 75 km/h en el norte de Guanacaste, mientras que en el Pacífico central y el Pacífico sur se esperan aguaceros aislados con posibilidad de tormenta durante la tarde.

De acuerdo con el reporte meteorológico, los vientos alisios tendrán una intensidad moderada en el Valle Central, el Pacífico norte y las cordilleras del país. Las ráfagas máximas oscilarán entre los 30 y 50 km/h, aunque en el norte de Guanacaste podrán alcanzar los 75 km/h.

Por otra parte, la humedad superficial sobre el Caribe favorecerá el ingreso de nubosidad parcial y posibles lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. En el Pacífico central y el Pacífico sur, las primeras horas del día transcurrirán con pocas nubes, pero las brisas locales propiciarán un aumento de la cobertura nubosa y precipitaciones durante la tarde.

En el Valle Central, la madrugada estará parcialmente nublada. Durante la mañana se esperan pocas nubes a nubosidad parcial, acompañadas de vientos moderados. Para la tarde se pronostican lluvias escasas y dispersas, mientras que en la noche persistirá el cielo parcialmente nublado. San José tendrá una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 28,5 °C.

El Pacífico norte experimentará condiciones ventosas a lo largo del martes. Durante la madrugada habrá nubosidad parcial y vientos alisios ocasionales. En la mañana predominarán las pocas nubes, con vientos acelerados en las partes altas. Por la tarde se mantendrán los vientos moderados y el cielo parcialmente nublado. En la noche se esperan pocas nubes. Liberia registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 35,1 °C.

Para el Pacífico central, el IMN anticipa un inicio de jornada con pocas nubes. La nubosidad aumentará gradualmente durante la mañana y, en horas de la tarde, se esperan lluvias y chubascos en las montañas. Durante la noche podrían presentarse chubascos en la costa. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 31,5 °C.

En el Pacífico sur, la madrugada transcurrirá con pocas nubes y la mañana presentará condiciones parcialmente nubladas. Sin embargo, durante la tarde aumentará la cobertura nubosa, con lluvias y aguaceros aislados. Para la noche se pronostican chubascos en las zonas costeras. Golfito registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 30,3 °C.

El Caribe norte mantendrá nubosidad parcial durante la madrugada. En la mañana podrían presentarse lluvias dispersas y, por la tarde, las precipitaciones se concentrarán cerca de las montañas. La noche estará mayormente nublada. En Guápiles se espera una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 29,1 °C.

En el Caribe Sur, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se prevén lluvias dispersas cerca de las montañas, mientras que en la noche predominará la nubosidad. Limón tendrá una mínima de 23,8 °C y una máxima de 29,3 °C.

Finalmente, la zona norte presentará condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada. En la mañana se esperan lluvias dispersas y, durante la tarde, podrían desarrollarse chubascos en las montañas. La noche continuará parcialmente nublada. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 27,9 °C.

En términos generales, el IMN prevé que el cambio en el patrón de vientos será uno de los principales factores meteorológicos de este martes. Las ráfagas más intensas se concentrarán en el norte de Guanacaste, mientras que las brisas locales favorecerán la formación de nubosidad y las precipitaciones vespertinas en el Pacífico central y el Pacífico sur, donde también existirá posibilidad de tormenta.

Efemérides

Para este martes 10 de noviembre, el IMN indica que en San José el sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:12 p. m.

La Luna saldrá a las 6:32 a. m. y se ocultará a las 6:16 p. m. La fase lunar estará en transición hacia el cuarto creciente.