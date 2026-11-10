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Sucesos

IMN anuncia fuertes vientos para este martes: ráfagas llegarán a 75 km/h y habrá aguaceros en varias regiones

El Instituto Meteorológico Nacional prevé un cambio en las condiciones del tiempo que influirá en distintas regiones del país durante la jornada

Vientos
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica vientos alisios moderados, con ráfagas de entre 30 y 50 km/h en varias regiones del país y máximas de hasta 75 km/h en el norte de Guanacaste.
Silvia Ureña Corrales