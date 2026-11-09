IMN prevé lluvias vespertinas con tormenta en zonas montañosas y Valle Central

El alejamiento de un sistema de baja presión puso fin a la influencia directa de ese disturbio sobre Costa Rica este lunes 9 de noviembre, aunque persistirán lluvias y aguaceros dispersos con tormenta durante la tarde en algunas regiones del país, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El ingreso de humedad en el periodo vespertino reactivarán precipitaciones dispersas con tormenta con acumulados entre 15 y 35 mm en las montañas del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte, condiciones propias de la etapa de transición climática.

Sistema de baja presión abandona el territorio nacional pero persistirán aguaceros dispersos en algunas zonas del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La masa de inestabilidad climática se retiró tras provocar registros superiores a 300 mm durante dos días sobre la península de Nicoya.

En el Pacífico norte y el Pacífico central los niveles de saturación del suelo oscilan entre 65% y 85%, condición que se repite en las montañas del Caribe y de la Zona Norte.

El Valle Central registrará cielo parcial nublado con lluvias dispersas por la tarde y nubosidad parcial con brisas locales al anochecer.

Las temperaturas extremas se situarán entre los 18,5 °C y 26,7 °C en San José; los 20,4 °C y 28,7 °C en Alajuela; los 16,1 °C y 23,6 °C en Cartago; y entre los 20,0 °C y 27,0 °C en Heredia.

En el Pacífico norte habrá nubosidad parcial con vientos moderados en la tarde y pocas nubes con vientos moderados por la noche.

Puntarenas tendrá temperaturas entre los 23,5 °C y 34,5 °C; Liberia entre 22,2 °C y 33,0 °C y Nicoya entre 21,7 °C y 32,0 °C.

Para el Pacífico central se proyecta una tarde de parcial a mayormente nublada con lluvias en las montañas, mientras que en la noche dominará el cielo parcialmente nublado. Quepos reportará entre 21,7 °C y 31,3 °C, en tanto Parrita oscilará entre los 21,4 °C y 31,0 °C.

El Pacífico sur presentará un cielo de parcial a mayormente nublado con chubascos aislados en la tarde y nubosidad parcial durante la noche. Golfito se mantendrá entre los 22,1 °C y 32,0 °C; Isla del Coco entre 20,8 °C y 31,0 °C; y San Isidro de El General entre 21,2 °C y 26,3 °C.

En el Caribe norte dominará una tarde parcialmente nublada con lluvias dispersas cerca de las montañas y cielo mayormente nublado en la noche.

Guápiles registrará valores entre 22,7 °C y 29,0 °C, y Tortuguero entre 22,8 °C y 29,4 °C.

Por su parte, el Caribe sur experimentará condiciones parcialmente nubladas con lluvias dispersas cerca de las montañas durante la tarde y nubosidad mayor en la noche.

Limón tendrá extremos de 23,0 °C y 30,7 °C, mientras Sixaola oscilará entre los 24,0 °C y 31,2 °C.

La zona norte registrará cielo parcialmente nublado con chubascos en las montañas por la tarde y persistencia de cielo parcialmente nublado hacia la noche. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,3 °C y una máxima de 27,5 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrió a las 5:28 a. m. y la puesta se calcula para las 5:12 p. m.

En cuanto a la luna, su salida se fija a las 5:40 a. m. y su ocultamiento a las 5:28 p. m., bajo la fase de luna nueva.