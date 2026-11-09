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Sucesos

IMN prevé lluvias vespertinas con tormenta en zonas montañosas y Valle Central

El sistema de baja presión finalizó su influencia sobre el territorio, pero el ingreso de humedad favorecerá aguaceros dispersos este lunes

Lluvia en San José
El alejamiento del sistema de baja presión restablece la transición climática y mantiene la vigilancia por saturación de suelos en varias regiones. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez