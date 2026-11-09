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El País

IMN alerta lluvias y tormentas en Zona Norte, Caribe y Pacífico por sistema de baja presión

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima 20% de evolución a depresión tropical en 48 horas; IMN mantiene vigilancia

Clima: neblina y frío
Un sistema de baja presión frente a Guanacaste mantendrá las lluvias y tormentas este lunes en Costa Rica. El IMN advierte sobre suelos saturados y riesgo de inundaciones en regiones del Pacífico. Rafael Pacheco Granados
Juan Fernando Lara Salas