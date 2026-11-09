IMN alerta lluvias y tormentas en Zona Norte, Caribe y Pacífico por sistema de baja presión

Un sistema de baja presión frente a las costas del Pacífico Norte mantendrá condiciones inestables en Costa Rica este lunes 9 de noviembre, con lluvias de variable intensidad, aguaceros localizados y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la mañana se esperan precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica, principalmente en la Zona Norte y el Caribe, donde los acumulados podrían oscilar entre 10 y 50 milímetros en un periodo de seis horas.

En las regiones del Pacífico también se pronostican lluvias, de débiles a moderadas, con acumulados estimados entre 10 y 50 milímetros durante ese mismo periodo.

La inestabilidad atmosférica ya había provocado lluvias y tormentas durante las primeras horas de la noche del domingo, con afectación en la Zona Norte, el Valle Central, el Pacífico y el Caribe.

¿Existe riesgo de que el sistema se convierta en una depresión tropical?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene en un 20% la probabilidad de que el sistema de baja presión evolucione a una depresión tropical durante las próximas 48 horas.

El IMN informó que continuará vigilando su evolución mientras mantenga influencia sobre el territorio nacional.

El Instituto advirtió que los suelos del Pacífico Norte y el Pacífico Central presentan niveles de saturación de entre el 85% y el 95%. Esta condición aumenta la vulnerabilidad a inundaciones si persisten las precipitaciones.

Por esa razón, recomendó mantener precaución en comunidades propensas a inundaciones, ante la posibilidad de que quebradas y sistemas de alcantarillado se saturen por la acumulación de agua.

¿Qué precauciones recomienda el IMN?

La institución pidió mantenerse alerta ante las tormentas eléctricas y buscar refugio en un lugar seguro cuando se presenten descargas eléctricas o fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta.

Según el pronóstico, esas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en casos aislados, con posibilidad de provocar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros objetos.

También recomendó precaución para la navegación aérea debido al aumento de la turbulencia y para la navegación marítima por condiciones de mar picado, especialmente en el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.