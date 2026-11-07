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Sucesos

Costa Rica tendrá un sábado de lluvias: sistema de baja presión mantendrá condiciones inestables

Un sistema de baja presión cercano a las costas del Pacífico mantendrá condiciones inestables en el país. El IMN prevé precipitaciones desde las primeras horas del día y aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde en varias regiones

Fotos de Archivo
El IMN pronostica lluvias y aguaceros para este sábado 7 de noviembre en distintas regiones de Costa Rica, debido a la influencia de un sistema de baja presión cercano a las costas del Pacífico. Esteban Bermudez
Silvia Ureña Corrales