Costa Rica tendrá un sábado de lluvias: sistema de baja presión mantendrá condiciones inestables

El pronóstico del tiempo para este sábado 7 de noviembre anticipa lluvias desde las primeras horas del día en sectores costeros del Pacífico y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde en varias regiones de Costa Rica.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), un sistema de baja presión cercano a las costas del Pacífico norte costarricense y del Pacífico de Nicaragua mantendrá condiciones atmosféricas inestables sobre el territorio nacional.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan lluvias y aguaceros en zonas marítimas próximas a la costa. Estas condiciones favorecerán precipitaciones en sectores costeros del oeste del Pacífico central y del Pacífico norte, así como nubosidad y posibles lloviznas en las montañas y partes altas de la vertiente del Pacífico.

A partir de las primeras horas de la tarde, el aporte de humedad propiciará lluvias y aguaceros dispersos en esa vertiente. Mientras tanto, el Caribe y el centro-norte de la zona norte registrarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica.

En el Valle Central, la madrugada transcurrirá con nubosidad variable y bancos de niebla. Durante la mañana se mantendrá la cobertura nubosa cambiante, mientras que por la tarde predominarán los cielos mayormente nublados, con lluvias y aguaceros aislados al este de la región. También será posible alguna tormenta ocasional en ese sector. Para la noche se prevén bancos de niebla y lloviznas. San José tendrá una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 24,7 °C.

Por su parte, el Pacífico norte presentará nubosidad variable durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de lluvias cerca de la costa desde las primeras horas. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se esperan precipitaciones dispersas. Las lluvias continuarán durante la noche bajo condiciones mayormente nubladas. Liberia registrará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 33 °C.

En el Pacífico central, el cielo mostrará nubosidad entre total y parcial durante la madrugada y la mañana. En las horas matutinas habrá posibilidad de lluvias en la costa. Posteriormente, se pronostican aguaceros aislados con tormenta eléctrica cerca de las montañas. Durante la noche persistirá la nubosidad, con lluvia en sectores costeros. Quepos tendrá una mínima de 21,6 °C y una máxima de 27,9 °C.

Para el Pacífico sur, el IMN estima condiciones de nubosidad variable, entre total y parcial, durante las primeras horas del sábado. En la mañana podrían presentarse lluvias en la costa. Por la tarde se esperan aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica cerca de las montañas, mientras que en la noche continuará el cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvia costera. Golfito alcanzará una mínima de 20,8 °C y una máxima de 29,5 °C.

En el Caribe norte, la madrugada comenzará con nubosidad variable y dará paso a cielos parcialmente nublados durante la mañana. Las condiciones cambiarán en la tarde, cuando se esperan aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Para la noche se pronostica cielo nublado y lluvias durante las primeras horas. Guápiles registrará una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 29,3 °C.

Mientras tanto, el Caribe Sur tendrá nubosidad variable durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde aumentará la cobertura nubosa y se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica. La noche transcurrirá con cielo nublado. Limón tendrá una mínima de 24,2 °C y una máxima de 29,5 °C.

Finalmente, la zona norte presentará nubosidad variable durante la madrugada. Para la mañana se anticipa cielo parcialmente nublado, con lluvias en el noroeste de la región. En la tarde se esperan aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica. Durante las primeras horas de la noche continuarán las precipitaciones bajo cielo nublado. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,2 °C y una máxima de 28,7 °C.

De acuerdo con el IMN, la influencia del sistema de baja presión cercano a las costas del Pacífico norte de Costa Rica y del Pacífico de Nicaragua mantendrá el escenario de inestabilidad a lo largo del sábado, con precipitaciones tanto en la vertiente del Pacífico como en el Caribe, la zona norte y sectores del Valle Central.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:28 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m.

La luna saldrá a las 3:59 a. m. y se pondrá a las 4 p. m. La fase lunar será hacia luna nueva, según el reporte del IMN.