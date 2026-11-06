IMN prevé fuertes aguaceros con tormenta en regiones del país esta tarde de viernes por sistema de baja presión

Fuertes aguaceros con tormenta eléctrica afectarán el Caribe, la zona Norte y el Pacífico durante la tarde de este viernes, debido a un sistema de baja presión frente a Centroamérica, explicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
En el Valle Central se prevén precipitaciones de intensidad variable.
Para la noche, las lluvias continuarán en las zonas costeras del Pacífico, en especial en el Pacífico Norte. En el aviso metereológico emitido a las 9:50 a. m., el IMN detalló que se estiman acumulados entre 30 mm y 60 mm en períodos de seis horas, sin descartar montos superiores de manera localizada.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) asignó un 30% de probabilidad de desarrollo a depresión tropical para el sistema de baja presión.
Los suelos en la vertiente del Pacífico registran entre 80% y 95% de saturación, situación que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.
El informe de las 9:50 a. m. recomendó mantener vigilancia en sectores propensos al desbordamiento de quebradas y a la saturación de alcantarillados, además de buscar refugio seguro ante ráfagas de viento cercanas a 80 km/h en caso de tormenta.