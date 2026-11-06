IMN prevé fuertes aguaceros con tormenta en regiones del país esta tarde de viernes por sistema de baja presión

Fuertes aguaceros con tormenta eléctrica afectarán el Caribe, la zona Norte y el Pacífico durante la tarde de este viernes, debido a un sistema de baja presión frente a Centroamérica, explicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el Valle Central se prevén precipitaciones de intensidad variable.

Lluvias vespertinas y tormentas golpearán regiones de Costa Rica por sistema de baja presión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para la noche, las lluvias continuarán en las zonas costeras del Pacífico, en especial en el Pacífico Norte. En el aviso metereológico emitido a las 9:50 a. m., el IMN detalló que se estiman acumulados entre 30 mm y 60 mm en períodos de seis horas, sin descartar montos superiores de manera localizada.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) asignó un 30% de probabilidad de desarrollo a depresión tropical para el sistema de baja presión.

Los suelos en la vertiente del Pacífico registran entre 80% y 95% de saturación, situación que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.

El informe de las 9:50 a. m. recomendó mantener vigilancia en sectores propensos al desbordamiento de quebradas y a la saturación de alcantarillados, además de buscar refugio seguro ante ráfagas de viento cercanas a 80 km/h en caso de tormenta.