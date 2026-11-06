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Sucesos

IMN prevé fuertes aguaceros con tormenta en regiones del país esta tarde de viernes por sistema de baja presión

Sistema presenta 30% de probabilidad de convertirse en depresión tropical, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

30/11/2021 Avenida Segunda, San José. La lluvia y mucho frío predominaron esta mañana en la capital, y obligaron a la gente que se dirigía para el trabajo a usar abrigos, bufandas y, sobre todo, sombrillas y paraguas. Sin olvidar, por supuesto, la mascarilla.
Lluvias vespertinas golpearán Caribe, Zona Norte y Pacífico. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez