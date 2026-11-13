Balacera cobró vida de hombre dentro de vehículo en Limón

Un hombre de entre 25 y 30 años murió la noche del jueves tras recibir múltiples impactos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de un vehículo en Villa del Mar, en el cantón central de Limón.

La Cruz Roja Costarricense informó este viernes que atendió el incidente a las 6:03 p. m., 300 metros al sur del Salón Calipso.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre dentro del automotor con múltiples heridas de bala. Tras valorarlo, lo declararon sin signos vitales.

Para atender la emergencia, la institución desplazó una unidad de soporte básico.

La institución no suministró detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el ataque.