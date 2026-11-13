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Sucesos

Balacera cobró vida de hombre dentro de vehículo en Limón

Cruz Roja encontró a la víctima de entre 25 y 30 años sin signos vitales la noche del jueves en Villa del Mar de Limón

Balean a un hombre dentro de una vivienda en Siquirres de Limón.
Cruz Roja encontró a la víctima de entre 25 y 30 años sin signos vitales la noche del jueves en Villa del Mar de Limón (imagen con fines ilustrativos) Reiner Montero
Juan Fernando Lara Salas