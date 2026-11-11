Hombre de 34 años murió baleado dentro de vehículo en La Unión: mujer resultó herida

Un hombre de apellido Solís, de 34 años, murió tras recibir varios disparos cuando viajaba en un automóvil junto a una mujer, quien también resultó herida de bala, en Dulce Nombre de La Unión, Cartago.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:23 p. m. de ayer martes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por los agentes judiciales, las víctimas viajaban en el automóvil cuando fueron interceptadas por al menos dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

En apariencia, los sospechosos abrieron fuego en varias ocasiones contra el vehículo, sin mediar palabra y por razones que todavía se investigan.

Solís recibió impactos de bala en la cabeza, el cuello y la espalda. Falleció en el sitio.

La mujer, cuya identidad todavía no había sido establecida por las autoridades, sufrió heridas de arma de fuego en las extremidades inferiores. Fue trasladada al Hospital de Cartago, donde permanecía en condición estable, según el reporte del OIJ de este miércoles.