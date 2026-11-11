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Sucesos

Hombre de 34 años murió baleado dentro de vehículo en La Unión: mujer resultó herida

Víctima de apellido Solís murió tras recibir disparos dentro de un vehículo en Dulce Nombre de La Unión, acompañante herida permanece estable

Allanamiento Roble Puntarenas
OIJ investiga el homicidio de un hombre de 34 años y las heridas de bala sufridas por una mujer durante un ataque contra un vehículo en Dulce Nombre de La Unión, Cartago (imagen con fines ilustrativos). Alonso Tenorio
Juan Fernando Lara Salas