Balacera impactó edificio que alberga embajadas de Alemania, Japón y Turquía

Una balacera ocurrida la madrugada de este martes dañó parte del edificio Torre La Sabana, localizado en Sabana Norte, Matarredonda, que alberga tres embajadas.

Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José, confirmó que el hecho fue atendido a la 1:00 a. m. en conjunto con la Fuerza Pública.

Una de las balas impactó en la fachada del edificio que alberga las embajadas de Alemania, Japón y Turquía. (Chris/Foto: La Nación)

De acuerdo con el reporte preliminar, hubo “disparos desde un vehículo en movimiento contra al menos un edificio sin que sea posible establecer un nexo claro o causal”. Eso quiere decir que hasta el momento no se ha podido determinar si el ataque era dirigido directamente hacia el inmueble o que si producto del accionamiento de armas fue impactado.

El edificio alberga las embajadas de Alemania, Japón y Turquía.