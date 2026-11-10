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Sucesos

Balacera impactó edificio que alberga embajadas de Alemania, Japón y Turquía

Una balacera ocurrida la madrugada de este martes dañó parte del edificio Torre La Sabana

Oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José, custodiaron el perímetro del edificio que se ubica en Sabana Norte.
Oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José, custodiaron el perímetro del edificio que se ubica en Sabana Norte. Chris
Christian Montero