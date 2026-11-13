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Sucesos

Hombre murió tras recibir disparos en el cuello y hombro en San Rafael de Alajuela

Cruz Roja declaró muerte de víctima durante atención de emergencia a la 1:54 a. m. de este viernes

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer que murió tras ser atropellada por una ambulancia privada (a la izquierda) en la ruta 32, en Guápiles, Pococí.
La Cruz Roja no suministró detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el ataque (imagen con fines ilustrativos). Reiner Montero
Juan Fernando Lara Salas