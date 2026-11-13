Hombre murió tras recibir disparos en el cuello y hombro en San Rafael de Alajuela

Un hombre murió la madrugada de este viernes 13 de noviembre durante una balacera, tras recibir varios impactos de bala en San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió el incidente a la 1:54 a. m. En el sitio, los socorristas encontraron al hombre con heridas de bala en el cuello y el hombro izquierdo.

Tras valorarlo, lo declararon sin signos vitales.

Para atender la emergencia, la institución desplazó una unidad de soporte avanzado.

La Cruz Roja no suministró detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el ataque.