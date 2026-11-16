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Sucesos

Hombre estafó a adultos mayores pidiéndoles prestados sus celulares para hacer retiros bancarios: Esta es la dura condena impuesta

Pena es la más alta hasta ahora por estafa informática contra sujeto que usaba teléfonos de víctimas para gestionar sustracción de dinero

Adultos mayores y tecnología, uso de celulares, apps de bancos, fraudes y estafas
El sujeto condenado solicitaba teléfonos celulares prestados con diferentes excusas y los utilizaba para realizar operaciones bancarias sin autorización de sus propietarios. Las 28 estafas ocasionaron pérdidas por ¢4,6 millones. Shutterstock
Juan Fernando Lara Salas