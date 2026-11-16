Hombre estafó a adultos mayores pidiéndoles prestados sus celulares para hacer retiros bancarios: Esta es la dura condena impuesta

Un sujeto de apellidos Retana Brenes fue condenado a 24 años de prisión por 28 estafas informáticas mediante una modalidad en la cual solicitaba prestados los teléfonos celulares de sus víctimas, para acceder a sus servicios bancarios y sustraerles dinero.

Entre las víctimas figuran adultos mayores e inclusive una asociación sin fines de lucro que atiende a 95 niños en condición de pobreza extrema.

La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia informó este lunes que se trata de la pena más alta impuesta hasta ahora en Costa Rica por ese delito, según declara un comunicado.

Aunque la suma de las sanciones correspondientes a los hechos acreditados alcanzaba 173 años de prisión, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José fijó la pena en 24 años mediante la aplicación de las reglas de penalidad del concurso material.

El juicio se desarrolló desde inicios de setiembre y concluyó el pasado 10 de noviembre.

Las 28 estafas ocasionaron un perjuicio económico de ¢4.606.600. Sin embargo, el impacto fue especialmente significativo para las víctimas, pues el 56% tenía 65 años o más y las restantes estaban próximas a alcanzar dicha edad.

En varios casos, el dinero sustraído representaba de 15% a 60% de los ingresos mensuales de las personas adultas mayores afectadas.

Algunas incluso quedaron con menos de ¢10.000 en sus cuentas bancarias después de los movimientos realizados por Retana Brenes.

Según la Fiscalía, el dinero sustraído a la organización equivalía aproximadamente a dos días de alimentación para esa población vulnerable.

Entre los estafados figura una organización sin fines de lucro que atiende a 95 niños en condición de pobreza extrema. Lo sustraído equivalía a dos días de alimentos para esa población. Fotografía con fines ilustrativos. (Jorge Navarro para La Nación)

Celulares prestados con diferentes excusas

Los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2024. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Retana abordaba a las personas en la vía pública, sus negocios, lugares de trabajo y otros sitios.

Una vez que establecía contacto, les solicitaba prestado el teléfono celular con diferentes pretextos: decía que se había quedado sin batería, que no tenía saldo o que necesitaba comunicarse con algún familiar.

Cuando tenía el dispositivo en sus manos, ingresaba a la aplicación de mensajes de texto y enviaba comandos SMS a los servicios bancarios del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y BAC San José.

Mediante ese procedimiento conseguía transferencias por SINPE Móvil y retiros de dinero en cajeros automáticos a través de canales electrónicos, sin necesidad de utilizar una tarjeta bancaria.

El dinero era enviado a cuentas de terceras personas que, según logró acreditar la investigación, facilitaron sus números de monedero con conocimiento del uso que se les daría. En otros casos, el propio acusado retiraba los fondos directamente de los cajeros.

Las operaciones se concretaban, en muchos casos, pocos minutos después de que el sospechoso abordaba a las víctimas.

Once personas devolvieron el dinero

La acusación contra Retana Brenes y otras 11 personas que facilitaron las cuentas receptoras del dinero fue presentada en setiembre del año pasado.

Antes del juicio contra el principal acusado, esas 11 personas se sometieron a una medida alterna denominada reparación integral del daño, mediante la cual devolvieron el dinero sustraído a 14 víctimas.

La Fiscalía explicó que la pena de 24 años se determinó mediante las reglas del concurso material. Esto ocurre cuando una persona comete más de un delito en un mismo momento. Ante esto, se suman las sanciones que corresponden a cada delito, sin que el monto final de la sentencia supere el triple del delito con la penalidad más alta.

En este caso, la pena máxima fijada para dos de los 28 hechos fue de ocho años de prisión.