Calixto Montero, un vendedor de repostería de 73 años y amigo del periodista Camilo Rodríguez Chaverri desde la infancia, conversó con él poco más de una hora antes del homicidio. Vecinos y conocidos recuerdan al comunicador como un hombre que denunciaba presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

“Eso, Montero, ¿cómo le ha ido?”. Fueron algunas de las últimas palabras que don Calixto, un vendedor de repostería de 73 años, escuchó de su amigo Camilo, poco después de que el periodista saliera de la casa de sus padres, en Guápiles, Pococí.

El encuentro ocurrió frente al Hospital de la zona, donde Montero suele vender sus productos. Rodríguez pasó por el lugar, lo saludó y se detuvo unos instantes para conversar.

Montero le comentó que lo seguía por Facebook y que constantemente lo veía realizando denuncias. El periodista respondió: “Sí, sí, hay que seguir, Monterito, pura vida, hasta luego” y continuó su camino.

Don Calixto Montero es muy conocido en Guápiles por la venta de repostería, suele ofrecer sus productos en las inmediaciones del hospital. El adulto mayor de 73 años fue la última persona que habló con Camilo Rodríguez poco más de una hora antes de ser asesinado. (Christian M/Foto: La Nación)

Poco más de una hora después, cuando Montero se encontraba en el supermercado Los Ángeles, propiedad de su hermano José, recibió la noticia de que su amigo había sido asesinado.

“Mi sobrina me dijo: ‘¡Tío, tío!, ¿se dio cuenta de lo que le sucedió a Camilo?’”, recordó.

Su reacción fue de incredulidad. Apenas hacía poco más de una hora habían conversado frente al hospital. “Le digo, pero ¿cómo? Si acabamos de estar hablando apenas hace como una hora y un poquitico”, relató.

La noticia lo dejó nervioso. Montero conocía a Rodríguez desde niño. También recordó que el comunicador fue compañero de colegio de sus hijos y que era una persona muy querida en la comunidad. “Era un amigo de muchos años desde la infancia”, expresó.

Rodríguez fue asesinado a balazos aproximadamente a las 3:20 p. m. del lunes 16 de noviembre, cuando conducía un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en sentido Limón-San José.

Dos sicarios a bordo de una motocicleta blanca se acercaron al vehículo del también escritor y dispararon en múltiples ocasiones. El ataque ocurrió cuando el periodista estaba en una presa.

Para Montero, el homicidio no fue una noticia que lo tomara completamente por sorpresa, debido a las denuncias que el Rodriguez hacía públicamente. “No me sorprende porque él tocó muchas piezas demasiado grandes en esos comentarios que hacía”, manifestó.

Según dijo, entre los vecinos de Guápiles era frecuente escuchar comentarios sobre el valor que demostraba Rodríguez al señalar públicamente a personas que consideraba vinculadas con actividades ilícitas. “La mayor parte del pueblo de Costa Rica lo único que decíamos era que qué valiente que era”, afirmó.

Estudiante destacado

Isabel Moya, profesora de Español y vecina de los padres del periodista, también recordó a Rodríguez desde sus años de estudiante.

Lo describió como un alumno aplicado, que sobresalía por sus calificaciones y su interés por salir adelante. Además, fue presidente del gobierno estudiantil. “Era un excelente estudiante, muy bueno y muy buen compañero”, recordó.

Moya destacó que el comunicador se distinguía por su disposición para trabajar y hacer las cosas bien. La noticia del asesinato provocó dolor entre los vecinos de la familia, con quienes mantienen una relación cercana desde hace años.

La docente reconoció que, desde tiempo atrás, sentían preocupación por las denuncias que Rodríguez difundía públicamente y por las posibles consecuencias que estas podían tener.

“Uno como que presentía que en cualquier momento le podía pasar algo por andar dando a conocer esas cosas que, a veces, uno calla por temor”, expresó.

Moya recordó que el periodista decía que realizaba esas denuncias por sus hijos, una circunstancia que, según ella, hacía más dolorosa la noticia para quienes conocían a la familia. “Él fue tan valiente que no le importó nada”, agregó.

La profesora también expresó su solidaridad con los padres del Rodríguez, a quienes describió como vecinos cercanos y personas muy apreciadas en la comunidad.

Calixto Montero contó su conversación con Camilo Rodríguez una hora antes de que el periodista fuera asesinado

“El que dice la verdad se muere”

Jorge Elizondo Murillo, conocido como Chumino y propietario de una panadería que lleva ese apodo, también tuvo contacto con Rodríguez por su actividad periodística.

El comunicador acostumbraba visitar el negocio y dejar ejemplares del periódico regional El Guapileño, del cual fue director.

Elizondo recordó que la última vez que lo vio fue aproximadamente 15 días antes del homicidio, cuando ambos coincidieron en un semáforo.

Rodríguez viajaba en el mismo vehículo en el que fue asesinado. En esa ocasión únicamente intercambiaron un saludo.

Para el comerciante, el periodista era una persona de buena familia y principios, pero consideró que las denuncias que realizaba lo expusieron a consecuencias mortales. “Se puso a decir la verdad contra un sistema que no apoya al que dice la verdad y de ahí tuvo consecuencias”, manifestó.

Elizondo dijo que supo del asesinato mediante un mensaje y aseguró que, en su criterio, existía preocupación en la comunidad por lo que pudiera ocurrirle al comunicador. “Todo el mundo sabía que lo iban a asesinar”, afirmó.

El panadero cuestionó la respuesta de las autoridades ante las denuncias públicas que realizaba Rodríguez y planteó la posibilidad de que el periodista hubiera dejado información que permita avanzar en investigaciones sobre narcotráfico y corrupción. “Ojalá que él haya dejado un disco compacto con información clave”, expresó.

Denuncias y amenazas

En los últimos años, Rodríguez utilizó sus redes sociales para difundir señalamientos sobre presuntos vínculos entre personas de distintos ámbitos y el narcotráfico, así como posibles actos de corrupción.

En múltiples ocasiones, el guapileño denunció ser víctima de amenazas de muerte; por eso acostumbraba utilizar un chaleco antibalas. De hecho, junto a su cuerpo, dentro del vehículo, fue hallado ese dispositivo de seguridad que llevaba en el asiento del acompañante.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el periodista había recibido propuestas para ingresar a un programa de protección, pero no aceptó someterse a las condiciones establecidas.

Ahora, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan las distintas denuncias que hizo, así como las personas que pudieron tener interés en acabar con su vida.

Díaz advirtió que el caso será complejo por la cantidad de personas mencionadas por Rodríguez y las distintas líneas que deben analizarse, entre ellas las relacionadas con narcotráfico y política.

El último viaje de Camilo desde Guápiles se truncó a escasos kilómetros de donde vivía, en Calle Vinicio de Santo Domingo de Heredia. Dos sicarios, a quemarropa, apagaron la voz del periodista que en la última etapa de su vida pasó de perseguir imágenes de templos católicos por denunciar presuntos vínculos del narcotráfico en la esfera nacional.