Gatilleros matan a dueño de venta de comidas rápidas frente a su negocio en Nicoya

Un hombre de apellido Montiel, de 32 años, murió la noche del jueves luego de recibir múltiples disparos cuando estaba frente a un negocio de comidas rápidas de su propiedad, en Nicoya, Guanacaste, informó este viernes el OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el homicidio ocurrió a las 6:30 p. m., cuando la víctima permanecía en vía pública junto con otras dos personas.

En ese momento pasó una motocicleta roja en la que viajaban dos sujetos, quienes acribillaron a balazos a Montiel.

El hombre recibió heridas en el pecho, el estómago, el brazo izquierdo y un hombro. Las otras dos personas que estaban en el sitio resultaron ilesas.

Tras el ataque, lo trasladaron al Hospital La Anexión de Nicoya, donde fue declarado fallecido a las 7:50 p.m., detalló el OIJ.

El Organismo indicó que el caso permanece en investigación para identificar y detener a los responsables. De momento, se desconoce el móvil del homicidio.