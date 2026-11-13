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Sucesos

Gatilleros matan a dueño de venta de comidas rápidas frente a su negocio en Nicoya

Dos sujetos en una motocicleta roja dispararon en múltiples ocasiones contra víctima de 32 años, quien murió en el Hospital La Anexión

Allanamiento Desamparados
Un hombre de 32 años murió tras ser atacado a balazos frente a su negocio de comidas rápidas en Nicoya sobre vía pública. Dos personas junto a él salieron ilesas. OIJ investiga móvil del crimen. (Imagen con fines ilustrativos). Alonso Tenorio
Juan Fernando Lara Salas