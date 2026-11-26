El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, afirmó este jueves que las dos mujeres detenidas durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres, la noche del miércoles 25 de noviembre en San José, presuntamente agredieron a dos oficiales de ese cuerpo policial.

Mediante declaraciones facilitadas por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Rivera sostuvo que las manifestantes se apartaron de la movilización e intentaron dañar propiedad privada, lo que, según su versión, motivó la intervención policial.

Las mujeres, de apellidos Rivas Palacios y Villalobos Centeno, fueron remitidas a la Fiscalía de Flagrancia. Según Rivera, en la intervención participaron oficiales de la Dirección Regional de la Fuerza Pública de San José y de la Policía Turística.

“Estas personas se salieron de la manifestación e intentaron dañar propiedad privada. Fueron sorprendidas por oficiales de la Fuerza Pública y ante esa situación es que agreden a dos mujeres policías”, afirmó el director policial.

Rivera manifestó que la institución garantiza el derecho a la libre manifestación, pero señaló que las libertades públicas no son irrestrictas y que debe existir respeto hacia las autoridades encargadas del orden público.

Gerald Campos se refiere a las detenciones

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, también se refirió este jueves a lo ocurrido durante la marcha, en una conferencia de prensa sobre los operativos de fin de año, según un video divulgado por Noticias Columbia.

Durante la conferencia, el jerarca mostró dos latas de pintura en aerosol que, según informó ese medio, las autoridades decomisaron durante la intervención policial. De acuerdo con la versión del MSP, la Policía intervino a las mujeres cuando presuntamente pretendían rayar paredes de edificios públicos y privados.

Campos cuestionó los daños a la propiedad y las agresiones contra oficiales de policía en el contexto de las manifestaciones. Además, reiteró sus señalamientos contra diputados de oposición y rectores.

“Creo que estamos o se está equivocando el camino y por eso yo la otra vez dije que había diputados de oposición y rectores que incitan a estas manifestaciones, pero que no tienen la capacidad de controlar estos actos de violencia”, expresó el ministro.

El jerarca también cuestionó las afectaciones al tránsito durante las protestas.

“No se vale. No se vale que sea el costarricense el que sufra, el que anda en carro, el que esté a pie, que no pueda transitar libremente cuando lo que quiere es ir a trabajar o regresar a su casa en paz”, añadió Campos, según el video de Noticias Columbia.

Detenciones durante la marcha

La Nación presenció la detención de las dos manifestantes la noche del miércoles, a una cuadra de la plaza de la Democracia, destino final de la movilización.

La intervención comenzó cuando dos oficiales de la Fuerza Pública abordaron a las manifestantes. La situación provocó el rechazo de otros participantes de la marcha, quienes comenzaron a grabar lo sucedido y se opusieron a los arrestos.

Tras lo ocurrido, un grupo de 50 personas realizó una vigilia en las inmediaciones de la delegación policial de barrio México, en San José, donde unos 20 oficiales de la Fuerza Pública restringieron el paso.

La vigilia tuvo lugar después de que los participantes de la marcha colocaran un altar en la plaza de la Democracia en memoria de las mujeres víctimas de femicidio.