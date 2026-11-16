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Sucesos

Fuerza Pública salva a bebé de 15 meses quien presuntamente era asfixiada por su madre en Alajuela

Niña tenía múltiples lesiones y marcas en cara y cuello. Su madre, sospechosa de intentar asfixiarla, fue detenida en Barrio San José de Alajuela

Oficiales de la Fuerza Pública intervinieron en Barrio San José de Alajuela tras recibir una alerta sobre una niña que aparentemente no respiraba.
Oficiales de la Fuerza Pública intervinieron en Barrio San José de Alajuela tras recibir una alerta sobre una niña que aparentemente no respiraba. Fuer
Juan Fernando Lara Salas