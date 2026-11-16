Fuerza Pública salva a bebé de 15 meses quien presuntamente era asfixiada por su madre en Alajuela

Una bebé de 15 meses fue rescatada por oficiales de la Fuerza Pública cuando, presuntamente, su madre intentaba asfixiarla en Barrio San José de Alajuela, informaron las autoridades este domingo.

La intervención policial ocurrió este 15 de noviembre, luego de que los oficiales recibieran una alerta del Sistema de Emergencias 911 sobre una menor de edad que aparentemente no respiraba.

Al llegar a la casa y realizar una primera valoración, los policías observaron que la pequeña presentaba múltiples lesiones, marcas y signos de agresión en el rostro y el cuello.

Según la información preliminar divulgada por el Ministerio de Seguridad Pública, la madre, una mujer de apellido Chavarría, habría intentado asfixiar a la niña durante más de 10 minutos.

Ante la gravedad de la situación, los oficiales aprehendieron a la sospechosa y coordinaron el traslado de la menor en una ambulancia a un centro médico, donde recibiría atención especializada.

El director general de la Fuerza Pública, comisario Raúl Rivera Bonilla, destacó la intervención de los policías tras recibir la alerta de emergencia.

Además, las autoridades coordinaron con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para garantizar la protección de la niña.

La mujer quedó a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela, que deberá determinar su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.

Personas que conozcan un posible caso de maltrato o violencia contra una persona menor de edad pueden alertar al servicio de emergencias 911, especialmente en una situación de peligro inmediato.

También pueden presentar una denuncia confidencial mediante la línea gratuita 800-8000-645, habilitada las 24 horas, o contactar al PANI por WhatsApp al 8989-1147.