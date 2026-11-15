Fuerza Pública intercepta vehículo con 1.411 unidades de licor presuntamente de contrabando en Coto Brus

Policías de Fuerza Pública interceptaron este domingo un vehículo con 1.411 bebidas alcohólicas presuntamente de contrabando, durante un operativo en el cantón de Coto Brus, en la zona sur del país.

El decomiso en la calle vieja que comunica San Vito con Paso Real, luego de que el conductor, un hombre de apellido Mora, intentara evadir un control policial, informó Fuerza Pública en un comunicado.

Según la información, el sujeto intentó rebasar las patrullas que le daban seguimiento. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control del vehículo, derrapó y terminó atrapado en una cuneta.

Luego, los oficiales trasladaron el automotor a la delegación policial local, donde realizaron una revisión y encontraron las 1.411 unidades de licor variado.

El cargamento tendría un valor en el mercado nacional superior a ¢1,5 millones, de acuerdo con la estimación de las autoridades.

El MSP indicó que el conductor no portaba documentación que acreditara el pago de los impuestos correspondientes, por lo que coordinó con la Policía de Control Fiscal (PCF).

Los oficiales de esa dependencia se hicieron cargo del decomiso del licor.

La Fuerza Pública informó que el operativo formó parte de los recorridos preventivos que mantiene en las vías de comunicación con la frontera sur para detectar el ingreso irregular de mercancías al país.