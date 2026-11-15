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Sucesos

Fuerza Pública intercepta vehículo con 1.411 unidades de licor presuntamente de contrabando en Coto Brus

Conductor intentó evadir un control policial entre San Vito y Paso Real, pero perdió el control de vehículo y quedó atrapado en cuneta

El cargamento tendría un valor en el mercado nacional superior a ¢1,5 millones, de acuerdo con la estimación de las autoridades.
El cargamento tendría un valor en el mercado nacional superior a ¢1,5 millones, de acuerdo con la estimación de las autoridades. Fuerza P
Juan Fernando Lara Salas