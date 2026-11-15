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Sucesos

Contrabando de licores: En dos días, policía decomisa mercancía valorada en ¢7 millones

El operativo se realizó en una zona fronteriza donde las autoridades reforzaron los controles ante la llegada de la temporada de fin de año

La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal decomisaron 5.887 unidades de licor, valoradas en aproximadamente ¢5 millones, durante un operativo en Golfito.
La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal decomisaron 5.887 unidades de licor, valoradas en aproximadamente ¢5 millones, durante un operativo en Golfito. MSP
Silvia Ureña Corrales