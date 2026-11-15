Contrabando de licores: En dos días, policía decomisa mercancía valorada en ¢7 millones

Este domingo se conoció que la Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal decomisaron 5.887 unidades de licor, valoradas en aproximadamente ¢5 millones, durante un operativo realizado en el distrito de Guaycará, en Golfito, Puntarenas.

Esta es la segunda incautación durante el fin de semana, pues el sábado 14, en Sixaola, Talamanca, el cuerpo de Fronteras decomisó 1.638 unidades de bebidas, valoradas en aproximadamente ¢2 millones.

El cargamento incluía 1.254 bebidas alcohólicas y 384 gaseosas. La mercancía era transportada por una mujer de apellido Gaucherand.

Con respecto al caso más reciente, en Golfito, los oficiales detectaron dos vehículos que circulaban procedentes de la frontera con Panamá. Al llegar al puesto policial de kilómetro 35, los conductores realizaron un giro en U y retrocedieron casi un kilómetro para intentar evadir el control.

Los policías lograron interceptar ambos automóviles y los trasladaron al puesto policial. Durante la inspección encontraron miles de unidades de bebidas alcohólicas de diferentes tipos.

Policía decomisa casi ¢5 millones en licores tras intento de fuga en Golfito

Uno de los conductores huyó del lugar, mientras que el otro, de apellido Espinoza, permaneció en el sitio. Según el Ministerio de Seguridad Pública, este último es reincidente en actividades relacionadas con el contrabando de licores y podría enfrentar un proceso judicial.

La Fiscalía de Golfito ordenó el decomiso de los vehículos y la mercancía, debido a que no se logró demostrar el pago de los impuestos correspondientes.

La Policía de Fronteras decomisó 1.254 bebidas alcohólicas y 384 gaseosas, valoradas en aproximadamente ¢2 millones, durante un control vehicular en Sixaola, Talamanca. (MSP/Cortesía)

En total, ambos operativos dejaron 7.525 unidades de bebidas decomisadas, con un valor estimado de ¢7 millones.